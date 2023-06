Ikkje mistanke om noko straffbart etter dødsfall på Stord

Politiet melder onsdag at det ikkje er mistanke om at det har skjedd noko straffbart etter at ei kvinne i 30-åra vart funnen livlaus i Leirvik på Stord tysdag.

– Obduksjonen er gjennomført i dag, og førebelse svar frå den er at det ikkje er mistanke om at det har skjedd noko straffbart, seier Trond Atle Sjøvold, leiar ved etterforskingsavsnittet på Stord.

I tillegg til obduksjonen er det gjennomført teknisk og taktisk etterforsking og ein del vitneavhøyr.

– Som følgje av obduksjonsrapporten vil det bli gjort ei ny vurdering om kva etterforskingsskritt som skal gjennomførast før den endelege obduksjonsrapporten er klar, seier Sjøvold.