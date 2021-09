Ikkje-binære Jeanett vil ikkje betale for «dameklipp»

– Det bør vere slik at menn, kvinner og andre kjønn betalar for den frisyren dei vil ha, ikkje kva kjønn dei har, seier Jeanett Ljostveit.

Jeanett definerer seg som ikkje-binær, men vel å bruke pronomenet «ho» om seg sjølv, .

Ikkje-binær er ein samlenemning for personar som identifiserer seg som verken mann eller kvinne.

Jeanett har det ho sjølv karakteriserer som ein «maskulin klipp», men må likevel betale for «dameklipp» hos frisøren.

– Det er jo ikkje sånn at brød kostar 29 kronar for menn og 42 kronar for kvinner. Kvifor skjer det framleis i frisørbransjen? spør ho.

Med emneknaggen #frisøroppgjeret, ynskjer ho å skape ei endring i bransjen.

KORTKLIPT: Jeanett likar å ha ein kortare hårklipp enn sambuaren sin. Han liker å ha ei lengre hårklipp. Foto: Jeanett Ljostveit

Praksisen med «dame- og herreklipp» går inn i ein stadig meir omfattande debatt om identitet og kjønn.

Ikkje-binær Ekspandér faktaboks Tokjønnsmodellen er ein modell for forståing av kjønn der mennesket enten er kvinne eller mann.

Binær betyr todelt, og ein binær person vil derfor vere enten kvinne eller mann.

Et aukande mengd personar definerer seg utanfor tokjønnsmodellen og er dermed ikkje-binære.

Ein ikkje-binær person er ein person som ikkje opplev å passe inn i dei to kjønnskategoriane «mann» eller «kvinne».

Nokon identifiserer seg som noko midt i mellom kvinne og mann, andre identifiserer seg berre som menneske.

Dette har ikkje samanheng med korleis kroppen ser ut, men handlar om kjønnsidentiteten til menneske. Kilde: Skeiv Ungdom og SML

NRK har tidlegare skrive om Kristiansand kommune som fjerna dame- og herreskilta på toaletta i Rådhuset «for å inkludere alle kjønnsidentitetar».

– For å vise at alle er velkomne og blir verdsett, forklarte mangfoldskoordinator i kommunen, Toril Hogstad.

Ikkje lov med kjønnsdelte prisar

– I utgangspunktet er praksisen med herre- og damklipp ikkje lovleg, seier Shorish Azari.

Han er rådgivar i Likestillings- og diskrimineringsombodet, og viser til Diskrimineringslova paragraf 6, som seier at det er forboden å diskriminere blant anna på grunn av kjønn.

Årleg mottar ombodet fleire meldingar frå folk som reagerer på at dei må betale dameklipp sjølv om dei har kort hår.

– Dessverre er det framleis mange frisørar som har kjønnsdelte prisar, seier Azari.

Kristin Blytt er administrerande direktør i frisørkjeda Ramsvik.

– Det er pinleg at vi framleis har kjønnsdelte prisar, seier ho.

Til NRK seier ho at det er historisk årsaker til praksisen, men at dei kuttar han ut frå 1. desember.

– Dette stammar nok frå at det historisk sett har det tatt lengre tid å klippe kvinner enn menn.

Jeanett starta emneknaggen #frisøroppgjør etter å ha delt frustrasjonen med andre ikke-binære eller transkjønna personer. Ein av frisørane Jeanett såg hadde kjønnsdelte prisar. @jeanettljostveit Eit anna døme på ein frisør Jeanette såg hadde kjønnsdelte prisar. @jeanettljostveit @jeanettljostveit #frisøroppgjeret vil ha meir av dette. @jeanettljostveit @jeanettljostveit

– Ein gamaldags praksis

– Hår er hår, seier Eirik Thorsen, som er kreativ leder i frisørkjeda Adam og Eva.

Han seier det er «gamaldags» med kjønnsdelte prisar, og at dei aldri har praktisert noko skille.

– Om hårklippen hos oss blir utført på ei kvinne, ein mann eller hen, er akkurat det same for oss.