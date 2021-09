Støre vil innføre «hen», Solberg og Vedum er tvilende

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Spørsmålet kom på NRKs folkemøte med statsminister Erna Solberg og utfordrerne Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum.

Hill Irene Remlo er forelder til et barn som er ikke-binært, og utfordret politikerne.

– Hen har en annen kjønnsidentitet. Når får vi på plass et tredje juridisk kjønn? spurte Remlo.

PERSONLIG: Hill Irene Remlo er forelder til et barn som er ikke-binær, og utfordret politikerne om hva de mener om en tredje kjønnskategori. Foto: NRK

– Det er fint at du kan snakke om dette, det kunne man ikke for noen år siden, det er et skritt i riktig retning. Jeg er generelt opptatt av at man skal være trygg på den du er, åpnet Støre, før programleder Ingunn Solheim brøt inn.

– Spørsmålet er veldig praktisk. Når innføres hen som en tredje kjønnskategori i Norge om du får bestemme?

– Vi er opptatt av at det skal gjennomføres. Utredes. Da må vi sette i gang et arbeid for at det skjer på en god og trygg måte. Jeg kan ikke sette noen dato på det, men vi er opptatt av å ta tak i det, svarte Støre.

Vedum og Solberg tvilende

Vedum sier Senterpartiet ikke er av samme oppfatning.

– Vi har ikke vedtatt at vi skal innføre en tredje kjønnskategori. Men det at man gjør det juridisk er jo en ting. Det som er det største fremskrittet i den norske samfunnsdebatten er jo mye større forståelse for hverandre, sier Vedum.

– Hvorfor vil ikke du at hen, barnet til Hill Irene skal få sin kategori inn i sitt pass? spurte Solheim.

– Vi mener at det at vi har «han» og «hun», og at vi samtidig har respekt for at man kan organisere livene sine ulikt, er bra. Jeg har ikke noen sterke meninger om det.

– Det som vil gi trygghet for en ikke-binær transperson er å ha en stat i ryggen som anerkjenner at man har en annen kjønnsidentitet, kontrer Remlo.

– Dette er en diskusjon vi har hatt i partiet. Vi mener at det juridisk sett er best å fortsette med «han» og «hun», sier Vedum.

– Vi har ikke kommet dit at vi skal innføre hen som begrep. Jeg er i tenkeboksen, sier Solberg.

Hun sier de har innført en ordning med at man kan velge juridisk kjønn selv. Men dette gjelder han eller hun.

– Ryddet i køen, Erna Solberg?

Solberg, Støre og Vedum møttes til direktesendt statsministerduell i Trondheim i kveld.

Solberg måtte der forsvare at regjeringen har kuttet i ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP) for folk som står utenfor arbeidslivet.

Anne-Sofie fra Halden falt ut av AAP fordi hun hadde vært syk og fikk det hun selv beskrev som ett «straffeår» med sosialstønad.

– Da vi kom inn i regjeringskontorene, hadde vi folk som hadde gått sju, åtte, ni år på AAP. Fordi de hadde blitt sittende der, selv om ordningen bare skulle vare i fire år. Så ryddet vi litt, og da fikk vi flere uføretrygdede fordi vi avklarte at noen skulle ha uføretrygd, sa Solberg.

DUELL: Jonas Gahr Støre møtte Erna Solberg til duell i Trondheim i kveld. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Svaret fikk Støre til å steile:

– Ryddet i køen, Erna Solberg? Antall unge uføre er doblet på din vakt. Det er ikke blitt særlig god rydding i kø. Det er en svikt i måten vi følger opp på. Det er for dårlig økonomi i AAP-ordningen. Nav er for svakt.

Siden 2013 er antallet unge uføre doblet, fra omkring 10.000 til vel 20.000. Samtidig har antallet uføre økt sterkt.

Regjeringen viser imidlertid til at andelen nordmenn på helserelaterte ytelser har holdt seg relativt stabilt de siste årene.

Avviste retur for afghanere

De tre kandidatene fikk spørsmål om afghanere som tidligere er sendt ut av landet, nå kan ha håp om å få komme tilbake.

Men det avviste både Støre, Solberg og Vedum.

Situasjonen i Afghanistan er snudd på hodet de siste ukene etter at Taliban igjen har overtatt makten i landet og de utenlandske styrkene har reist hjem.

Kandidat Vedum

Vedum fikk spørsmål om han kan ha sørget for fall på gallupen ved å bli statsministerkandidat.

– Vi i Sp har vært tydelig lenge på hva vi ønsker. Helt siden 2016 har vi sagt at vi ønsker å bytte ut regjeringen. Få en ny kurs.

KANDIDAT: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum fikk spørsmål om hvorfor han ikke hører til på høyresiden. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Vedum fikk også spørsmål fra salen om hvorfor han ikke hører til høyresiden.

– Du er enig med høyresiden om klima, avgifter og olje, så mitt spørsmål til deg er hvorfor står ikke du på høyresiden? lød det fra salen.

– Sp har vært hovedutfordreren til sentraliseringen som Høyre og Frp har ført. Derfor er det viktig å bytte ut regjeringen. Erna har økt avgiften på strøm med 50 prosent. Når du snakker om avgifter, har dagens regjeringen økt dem, svarte Vedum.

Koronakritikk

I den første duellen barket Støre og Solberg sammen om koronahåndteringen.

– Grønt nivå har blitt for kaotisk, testsystemene har ikke fungert godt nok – det tar vi selvkritikk på. Vi må bli bedre og gå et skritt tilbake, sa Solberg.

I kommuner som opplever høyt smittetrykk, skal skolene som selv ønsker det, nå kunne gå over til gult nivå, for å få til mer undervisning og færre nærkontakter.

Men hun la til at Norge gjentatte ganger er blitt kåret til ett av de beste landene å bo i under pandemien.

– Det er færre som blir alvorlig syke. Selv de som ligger på sykehus, ligger på sykehus veldig kort nå. Vi er på vei ut av pandemien. Men vi er aldri helt ute før vi er i den situasjonen at verden er ferdig med pandemien, sa hun.

Fraråder one night stands

Samme dag som statsministerduellen ble det satt ny smitterekord i Trondheim med 150 nye smittede på ett døgn. På landsbasis var det 1.640 nye smittetilfeller siste døgn.

Støre mener regjeringen har kommunisert godt om gjenåpningen for inntil for en måned siden. Men da skjedde det noe, mener han.

– Den siste måneden har signalene vært spredte. Det har vært gitt inntrykk av at vi er nesten ute av det, sa Støre.

– Helseministeren sier one night stand, danse og kose og sånt nå. Det gis inntrykk av at vi er nærmere målet enn vi er. Jeg har vært kritisk til denne kommunikasjonen, sa Ap-lederen.

Solberg understreket med glimt i øyet at hun ikke er enig med helseministeren sin i absolutt alt:

– Så har jo jeg sagt at jeg ikke synes at helseministeren skal anbefale one night stands, for jeg mener lange trofaste forhold er bedre.

KRITISK: Ap-leder Jonas Gahr Støre er kritisk til regjeringens kommunikasjon rundt gjenåpningen av samfunnet. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Spørsmål om bolig og budsjett

Folkemøtet på studentenes storstue Samfundet i et regntungt Trondheim var lagt opp med en rekke spørsmål fra publikum i salen.

Der var spennet stort, og kandidatene måtte svare på alt fra boligbygging, offentlige budsjetter som eser ut, kjernekraft, oljeleting og utenforskap.

Også i forkant av debatten mente Støre at regjeringen for tidlig signaliserte at pandemien er over.

– Det er den ikke. Det er noe barna våre erfarer nå, med veldig høye smittetall, sier Ap-lederen.

– Denne pandemien er ikke over, og vi må fortsatt ha høy beredskap.

I NRKs siste supermåling sa 25, prosent av de spurte at de ville stemme Ap. 21,1 prosent sa de ville stemme Høyre og 16,2 prosent at de ville legge Senterpartiets stemmeseddel i stemmeboksen.

– Utspill fra Høyre i valgkamp

Opposisjonen har gjennom pandemien vært forsiktig med å kritisere regjeringens håndtering. Og Aps statsministerkandidat understreket før debatten at han mener regjeringen har kommunisert godt gjennom store deler av pandemien.

Men signaler om at pandemien er over, kan få en tiltakstrøtt befolkning til å senke skuldrene, frykter Støre.

– Har lederskapet sviktet litt her?

– Jeg mener godt lederskap her handler om å kommunisere varsomhet. Jeg synes det har vært litt mange utspill nå som har kommet fra Høyre rundt på valgkamp om at åpningen er rett rundt hjørnet.

Støre mener det har vært «huller» i kommunikasjonen fra regjeringen.

– Hvilken type huller?

– Som at vi nå er rett rundt hjørnet, et signal om at dette er over. Det er det ikke. Det er noe barna våre erfarer nå, med veldig høye smittetall.

– Det er veldig kritiske innvendinger dette?

– Jeg mener det er viktig å si fra om dette. Jeg opplever at de denne uken har korrigert seg og understreket det alvoret som er. Det er ikke ønsket at smitten sprer seg mer enn nødvendig.

Høie: Har vært åpne

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) går i rette med Støres fremstilling.

– Vi har aldri kommunisert at dette er over, rett rundt hjørnet. Tvert imot har budskapet fra statsministeren og meg egentlig vært det motsatte, nemlig at vi ikke kunne fortsette gjenåpningen av Norge på det tidspunktet som vi opprinnelig hadde kommunisert, sier han til NRK.

SMITTEREKORD: Helseminister Bent Høie (H) forsvarer regjeringens kommunikasjon rundt gjenåpningen av landet. Foto: Ali Zare / NTB

Høie viser til at regjeringen hele veien har vært åpen om sine vurderinger og utviklingen fremover. Den har siden mars vært at når en vesentlig del av den voksne befolkningen er vaksinert, vil samfunnet trolig kunne gå over til en mer normal hverdag.

– Men vi har helt tiden understreket at vi likevel må ha høy beredskap i forhold til lokale utbrudd og at situasjonen kan endre seg hvis det oppstår nye mutasjoner som ikke vaksinene beskyter tilstrekkelig mot.

Høie sier regjeringen også har sagt at det var forventet med økt smitte med mange tilbake i jobb og skole.

– Men vi er enig i at den økningen som vi har sett den siste uken, er for høy og rask. Derfor har vi sammen med kommunene satt inn tiltak, sier han.

Høie mener for øvrig regjeringen har kommunisert åpent rundt muligheter og dilemma knyttet til gjenåpning, men erkjenner at det er enklere å kommunisere rundt å være streng og stenge ned enn det motsatte.

– Har feilet

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum vil nødig kritisere regjeringens koronahåndtering for å «score partipolitiske poeng».

– Nå står vi midt i det. Dette er regjeringens ansvar. De må bære det ansvaret, men jeg ser ikke noe behov for å legge for mange merkelapper på det nå, sier han til NRK før kveldens TV-duell.

Men Sps helsepolitiske talsperson på Stortinget, Kjersti Toppe, er langt mer kritisk.

– Det er svært skuffende av Bent Høie og regjeringen at de feiler så kraftig nå på slutten, etter så lang erfaring med pandemi-håndteringen.

– Hva legger du i det?

– Regjeringen hadde feil fokus i starten av august og sendte ut feil signal: Inntrykket regjeringen skapte var at nå skulle det åpnes opp og vi kunne senke skuldrene. Det var ikke fokus på å holde avstand eller bruke munnbind. Men nå kommer de med det, og det er for sent, sier Toppe til NRK.

– Fungerer ikke

Det er særlig de unge og uvaksinerte som nå rammes hardt. Det har ført til massetesting av elever på videregående skoler i storbyer som Oslo, Bergen og Trondheim.

I dag varslet regjeringen at barn fra 12 til 15 år får tilbud om én dose koronavaksine.

Samtidig har helsetoppene nå erkjent at strategien ikke fungerer.

Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg pekte overfor NRK onsdag på at det særlig er smitten i skolene som vekker bekymring.

– Det har ikke fungert godt nok, sa hun.

– Det har ikke vært et ønske fra Helsedirektoratet og Helsedepartementets side at de skal spre seg så mye smitte i skolene, og det har økt raskere enn det vi forventet, slo Stoltenberg fast.

Like etter fulgte assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad opp:

– Vi har ikke veldig god kontroll, i og med at det har økt så mye som det har gjort uke etter uke.

Se hele folkemøtet her: