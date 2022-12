– Då eg såg at Fitjar kommune kunne mista dette tilskotet, tenkte eg at eg kunne bidra litt. Så då blei det flytting, seier student Emil Sæterbø Fitjar (25).

Og fleire studentar har tenkt som han. Det har truleg redda den vesle vestlandskommunen frå ein solid smekk på pungen.

Her er årsaka:

Småkommunar får eit ekstra tilskot frå staten. Dersom folketalet overstig 3200 før nyttår, vil Fitjar miste støtta på 7 millionar kroner. Tidlegare i desember var folketalet 3205.

Men etter at studentar har meldt flytting frå heimplassen, har folketalet gått ned til 3192 personar, skriv avisa Sunnhordland, som fyrst omtalte saka.

Ordførar Harald Rydland (KrF) er svært nøgd med at dei unge flyttar frå bygda, i alle fall mellombels.

– Eg skal vera ærleg på at eg har tipsa nokre av mine næraste om at dette er ei moglegheit. Det kan ha vore avgjerande for at me held oss under 3200 innbyggarar, seier han.

Desse kommunane er nærmast Fitjar i folketal per 1.1.2022 Ekspandér faktaboks Fleire norske kommunar ligg rundt 3.200 innbyggjarar, og får ekstra tilskot. * Lund kommune, Rogaland: 3.178 innbyggjar * Sør-Fron, Innlandet: 3.064 innbyggjar * Vanylven, Møre og Romsdal: 3.045 innbyggjar * Tingvoll, Møre og Romsdal: 2.960 innbyggjarar * Askvoll, Vestland: 2.951 innbyggjarar Det er til saman 136 kommunar som får distriktstilskot Sør-Noreg. Kommunar kan også få dette tilskotet om dei passerer 3.200 innbyggjar. Dette om dei scorar låg på distriktsindeksen. Kjelde: Kommunal og distriktsdepartementet

– Det speler ikkje så stor rolle om eg er registrert i Fitjar eller Bergen. Eg kjem uansett til å reisa heim ofte, og tenkjer det er ein fin ting å gjera for Fitjar kommune, seier student Emil Fitjar. Foto: Privat

Vil at ungane skal vekse opp i Fitjar

Fitjar er ein av mange små kommunar i Noreg som får ekstra tilskot frå staten.

Men kravet for utbetalinga er altså at dei må vera under 3.200 innbyggjarar.

Dette er dagens tilskudd: Ekspandér faktaboks Innenfor dagens rammetilskudd gis det flere tilskudd i tillegg til innbyggertilskuddet. Disse tilskuddene er i hovedsak begrunnet i regionalpolitiske hensyn: Distriktstilskudd Sør-Norge skal ivareta kommuner i Sør-Norge med en svak samfunnsmessig utvikling, med et småkommunetillegg til kommuner med under 3 200 innbyggere.

Distriktstilskudd Nord-Norge gis alle kommuner i Nord-Norge og Namdalen, med et småkommunetillegg til kommuner med under 3 200 innbyggere.

Veksttilskuddet gis kommuner med særlig høy befolkningsvekst.

Storbytilskuddet gis til Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Drammen.

Regionsentertilskuddet ble etablert i forbindelse med kommunereformen. Dette gis til kommuner hvor det er fattet et nasjonalt vedtak om sammenslåing i perioden for kommunereformen, og som etter sammenslåingen får over om lag 8 000 innbyggere.

I tillegg gis det et skjønnstilskudd for å kompensere for lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet. kilde: Regjeringen.no

Emil Sæterbø Fitjar, som studerer i Bergen, seier at det er litt sårt å melde flytting vekk frå heimbygda.

– Men eg håpar å koma tilbake om nokre år. Det er ei fantastisk bygd med fantastisk flotte menneske, så dette er det minste eg kan gjera, seier han.

– Eg har jo hatt ein fantastisk oppvekst her. Viss eg er så heldig at eg får ungar, vil eg gjerne at dei skal veksa opp her.

Om dei skulle melde flytting, har vore eit tema i kompisgjengen til studenten Fitjar. Han veit at fem av dei også har tatt same val som han.

Ynskjer dei unge tilbake – på sikt

Det har vore nervepirrande stemning i kommuneleiinga før jul. No pustar ordførar Rydland letta ut.

– Men det er vel litt trist å mista desse unge?

– Ja, det er jo det. Men eg oppmodar dei om å koma tilbake så snart dei kan. For me vil gjerne ha fleire innbyggarar, og gir full gass på å auka folketalet igjen etter årsskiftet, seier Rydland.

– Har du høyrt om andre ordførarar som har oppmoda unge innbyggarar om å melda flytting frå heimstaden?

– Nei, eg har ikkje det. Og det er berre nett no eg gjer det. Eg kjem nok ikkje til å gjera det seinare.

Ordføraren seier at dette er den store snakkisen i bygda.

– Eg treff folk på butikken som lurer på korleis det går med folketalet. Nokre av dei seier dei skal flytta til Fitjar, men at dei ventar til over nyttår. Dei tenkjer på kommuneøkonomien vår.

Harald Rydland (KrF) er ordførar i Fitjar. Foto: Eli Bjelland / NRK

Studenten kryssar fingrane

25-åringen som no har meld flytting til studiebyen Bergen følger nøye med på utviklinga i dagane før nyttår.

– Det ser jo veldig lovande ut, men ein veit jo aldri. Eg kryssar fingrane for at det held heilt inn, seier han.