I dag kjem viktig dom om Førdefjorden

I dag fell dommen om Førdefjorden som kan ha mykje å seie for framtida til sjødeponi i Noreg. Gjorde staten rett då dei gav Nordic Mining løyve til å dumpe 250 millionar tonn gruveavfall i Førdefjorden? Eller har Naturvernforbundet og Natur og Ungdom rett i at staten brot vilkåra i vassrammedirektivet og mineralavfallsdirektivet, som dei er bundne av gjennom EØS-avtalen? Dei som har kjempa for fjorden har tapt i alle politiske avgjerder. Likevel håpar leiar i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen, at dei har blitt høyrde når dommen kjem kvart på seks i kveld. – Vi håper og trur at vi skal vinne, seier Gulowsen.