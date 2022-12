Snøfokk og glatte veier skaper utfordringer i store deler av landet. Og spesielt 3. juledag var det store problemer på veiene. Spesielt i Sør-Norge.

Men onsdag morgen er situasjonen langt bedre. Dette er status klokka 07.50:

Fv. 51 Valdresflye: Vinterstengt

E134 Haukelifjell: Kolonnekjøring

Rv. 7 Hardangervidda: Åpent

E6 Dovrefjell: Åpent

Rv. 13 Vikafjellet: Åpent

Fv. 50 Hol - Aurland: Åpent

Fv. 53 Tyin - Årdal: Åpent

Fv. 450 Hunnedalen: Åpent

E16 Filefjell: Åpent

Rv. 52 Hemsedalsfjellet: Åpent

Rv.15 Strynefjellet: Åpent

E6 Saltfjellet: Åpent

E98 Ifjordfjellet: Stengt

E69 Skarsvåg-Nordkapp: Stengt

E6 Gratangsfjellet: Åpent

(Fullstendig oversikt for fjellovergangene finnes her)

Slik så det ut på Rv 7 ved Leiro bom onsdag morgen. Men nye lavtrykk er på vei. Det kan skape problem for bilister som skal over. Foto: Statens vegvesen

Nye lavtrykk på vei

Samtidig som det er bedring i været onsdag, er nye lavtrykk på vei mot fjellet i Sør-Norge.

Det kan gi utfordrende kjøreforhold torsdag.

– I morgen torsdag kommer det inn et lavtrykk. Det vil bli vindøkning, kanskje opp i sterk kuling, sier statsmeteorolog Magni Svanevik til NRK onsdag morgen.

I tillegg til sterk vind, vil det også komme snø i fjellet.

På flere fjelloverganger, både i Sør-Norge og på Saltfjellet i Nordland, er det meldt sterk vind og snø.

Rolig på E6 over Saltfjellet onsdag. Men torsdag er det ventet snø og sterk vind også her. Foto: Statens vegvesen

I tillegg er det farevarsel for is og underkjølt regn både på Østlandet, Vestfold, Telemark og Agder fra natt til torsdag.

Det er også stor snøskredfare mange steder i Norge.

Flere ulykker

Flere har vært involvert i trafikkulykker eller kjørt av veien i Sør-Norge i løpet av tredje juledag.

10 Biler var i kjedekollisjon på E18 i Tønsberg i Vestfold og Telemark, og flere kjørte av veien på Vestlandet.

Tidlig tirsdag morgen ble en kvinne sendt til Haukeland universitetssjukehus med ambulansehelikopter etter en trafikkulykke i Granvin i Vestland.

Kvinnen var passasjer i en bil som kjørte ut av veien. Da hun gikk ut i veikant, ble hun påkjørt av en annen bil som ble blendet.

Politiet tror utforkjøringen skyldes glatte kjøreforhold.

Meteorologen råder bilister til å utsette hjemreisen.

– Det er lurt å vente til i morgen, sier statsmeteorolog Susanne Reuder.

En bil kjørte ut av veien i Granvin i Vestland. Foto: Politiet

Snøfarevarsel flere steder

Tirsdag er det sendt ut snøfarevarsel ytre og indre del av Vestlandet. Farevarselet gjelder både for Rogaland og Vestland. Les også:: Skal du kjøre i jula? Her er ti tips for deg som skal over vinterfjellet

– Det kan føre til ganske vanskelige kjøreforhold, sier hun.

Vegtrafikksentral har fått inn flere meldinger. Asfalten er kald, så nedbør fryser på.

– Det er glatte veier rundt overalt. Det kommer byger i form av sludd og snø. Det har fryst på veiene. Det gjelder spesielt sideveier, men også hovedveier, sier Tom Erik Englaugstad.

Dårlige kjøreforhold i Bergen. Foto: Sandor Dahl / Bergen foto og media

Også i Åsane i Bergen var en bil uheldig på glatta tirsdag morgen.

En fører i 40-årene havnet på taket i en grøft, men kom unna ulykken i god behold. På stedet var det dårlige kjøreforhold.

På E134 Etne ved Håfoss er ett felt stengt etter en trafikkulykke. Det er meldt om svært glatt vei på stedet.

Det er svært glatt på veiene i Bergen. To biler kolliderte utenfor Løvstakktunnelen på fylkesveien 540. Foto: Sissel Rikheim / NRK

Flere fjelloverganger stengt

Flere fjelloverganger i hele landet var stengt på grunn av vanskelige kjøreforhold tirsdag formiddag.

E134 over Haukelifjell var kun åpen for kolonnekjøring mellom Vågslid og Liamyrane, men åpnet for alle like før klokka 16.

Riksvei 13 Vikafjellet var stengt, men åpnet klokken 12.

– Det er lurt å vente med å kjøre til i morgen. Da blir det roligere vindforhold og stort sett oppholdsvær, sier statsmeteorologen.

Fjellovergangen riksvei 7 Hardangervidda er stengt. Foto: Statens vegvesen

Også i Nord-Norge er det gult farevarsel om pågående snøfokk. Varselet varer frem til og med natt til onsdag, og rammer både fjell og lavland.

E6 over Saltfjellet var tirsdag formiddag stengt på grunn uvær etter å ha vært åpen en periode på morgenen. Da veien var åpen, ba Vegvesenet imidlertid bilister være obs på reinsdyr i og langs veien, særlig ved Polarsirkelsenteret.

Lenger nord er blant annet E39 mellom Skarsvåg og Nordkapp og fylkesvei 98 over Ifjordfjellet stengt på grunn av uvær.

Snøfokk gir vanskelige kjøreforhold

Onsdag kveld er det også sendt ut gul farevarsel for snø for Trøndelag, som kan gi vanskelige kjøreforhold.

Lokalt kan det bli kraftige vinkast, og Trøndelag venter full storm og vindkast på 30-37 meter i sekundet i ettermiddag og i kveld.

På Vestlandet er det mindre nedbør i ettermiddag, men det skal bli kaldt.

Snøfokkvarsel i fjellet. Foto: Skjermbilde / Yr

– Det er fare for påfrysningen når vi kommer til kvelden igjen, sier trafikkoperatør Englaugstad.