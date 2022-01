Hurtigruteskipet «Fridtjof Nansen» grunnstøytte utanfor Måløy i natt

Skipet kom seg til kai for eiga maskin med assistanse frå redningsskøyta.

– Eg kan bekrefte at det er hol i skutesida på båten, seier Sølve Oldeide i Nordfjord hamn.

Dei jobbar no med å gjere klart for at dykkarar skal kunne inspisere skadane på skroget. Inne i skipet er det skadde området stengt av.

Ekspedisjonsskipet «Fridtjof Nansen» var på veg til Flåm i Sogn då det grunnstøytte.

Det ligg no til kai ved Trollebø Hamn i Måløy etter grunnstøytinga.

Ingen av dei 398 om bord skal ha kome til skade i hendinga.

Vil ikkje spekulere

– Eg vil ikkje spekulere i årsak, seier Oddgeir Andersen ved hovudredningssentralen.

Naudetatane er på staden i Måløy og arbeider for å få oversikt over situasjonen.

– De har meldt om at de skal ha fått nokon skader på skroget men at dei ligg stabilt der, seier operasjonsleiar Tom Johannessen ved Vest Politidistrikt.