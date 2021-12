Her er det «nye» byrådet i Bergen

Det er det same byrådet som gjekk av den 24. november som i dag går på att. Byrådet består av byrådsleiar Roger Valhammer (Ap), samt byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke (MDG), byråd for finans, næring og eigedom, Erlend Horn (V), byråd for eldre, helse og frivilligheit, Beate Husa (KrF), byråd for arbeid, sosial og bolig, Ruth Grung (Ap), byråd for kultur, mangfald og likestilling, Eline Haakestad (MDG) og byråd for barnehage, skule og idrett, Endre Tvinnereim (Ap).