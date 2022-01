Helse Vest suspenderer to vikarbyråer

– Dette er et klart kontraktbrudd, og leverandørene suspenderes derfor nå midlertidig fra kontrakten, skriver Helse Vest i en pressemelding.

De to vikarbyråene er Powercare A/S og Läkarleasing Sverige AB.

Helseforetakene har rutiner for å sikre at innleide vikarer for lik lønn som andre medarbeidere.

Det er gjennom denne revisjonen de påståtte kontraktsbruddene er avdekket.

Helse Vest betegner kontraktsbruddene som alvorlige. De gjelder for to av seks vikarbyråer som er kontrollert.

Mener sykepleiere fikk for lite overtidsbetaling

Blant annet skal sykepleiervikarer ikke ha fått riktig overtidsbetaling.

Helse Vest har undersøkt arbeidsavtaler, lønnsvilkår og arbeidstid. Blant annet har de tatt stikkprøver som tyder på at sykepleiere har fått betalt for lave overtidstillegg.

Helse Vest krever nå at de to vikarbyråene betaler sykepleierne det de har rett på. I tillegg krever de at vikarbyråene endrer rutiner for at dette ikke skal skje igjen.

Vikarbyråene har en måneds frist på å rette opp.