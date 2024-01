Fiskeriministeren møtte flere mektige fiskeredere i Austevoll mandag for å snakke om den nye kvotemeldingen.

Blant dem som konfronterte ministeren var Christian Halstensen. Han er styreleder i Fiskebåt, havfiskeflåtens interesseorganisasjon, og daglig leder i austevollrederiet Halstensen Bekkjarvik.

– Det store problemet med denne kvotemeldingen er at den tar kvoteandeler fra havfiskeflåten, og fører over til kystfiskeflåten. Det er problematisk på fryktelig mange måter.

– Vi i organisasjonen har regnet på det, og hvis vi tar fiskere på tollbunnen vil en fisker tape cirka 50.000 kroner i årsinntekten sin, sier Halstensen.

Christian Halstensen er stiller seg svært kritisk til den nye kvotemeldingen. Foto: Johan Moen / NRK

Vil skape rettferdighet

Fiskeriministeren var forberedt på reaksjoner.

– Det er veldig store ressurser vi snakker om. Så det håper jeg vi får en god debatt om.

Hun mener at kvotemeldingen vil skape rettferdighet.

– Over tid er det slik at flere ressurser enn det som har vært politisk villet har gått til færre hender, altså større aktører. Det vi gjør med denne kvotemeldingen er å rette opp i det for å skape en mer rettferdig fordeling når det gjelder kysten vår.

Halstensen er helt uenig:

– Vi har alltid opplevd en bred enighet om ressursfordelingen som har ligget der fast.

– De mest innlysende, selvsagte forventningene vi har til politikken blir satt i spill. Det vi trodde var glassklare ting blir flyttet på, og det er ikke bra.

Kvotemeldingen oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Kvotemeldingen er regjeringens forslag på hvordan kvotepolitikken, innenfor fiskeriene, som bør være førende i årene som kommer. Regjeringen foreslår blant annet økt kvotegrunnlag til kystflåten under 11 meter til 2 prosent av kystflåtens kvotegrunnlag.

De etablerer en ny og endret samfiskeordning for sjarker i lukket gruppe under 11 meter,

De innfører enkelte begrensninger på eierkonsentrasjon i kystflåten.

De foreslår å støtte seg Norges Fiskarlags vedtak om refordeling av de omsettelige kvotene etter endt levetid - og viderefører til en viss grad dagens struktureringspolitikk.

De reinnfører den dynamiske trålestigen, som gir kystflåten økte torske- og sildekvoter, i år med lavere fiskekvoter.

Meldingen inneholder også forslag om tiltak for å sikre en grønn omstilling av fiskeflåten, inkludert en arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan det kan legges til rette for en fartøyutforming med mindre klimaavtrykk.

Regjeringen vil ikke skattlegge ressursrenten i fiskeriene, men forutsetter at den går tilbake til lokalsamfunnene langs kysten gjennom aktivitet og sysselsetting. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Dette betyr kvotemeldingen

Fiskekvotene bestemmer hvor mye fisk hver båt får lov til å fiske, hvor de får fiske og hva de må gjøre med fisken når den er tatt opp av havet.

Den nye kvotemeldingen heter «Folk, fisk og fellesskap – en kvotemelding for forutsigbarhet og rettferdig fordeling».

Målet er å gjøre en ny fordeling av kvotegrunnlaget mellom store og små fartøy i fiskeflåten.

Kvotemeldingen fører med seg noen endringer. Dette er to av dem:

Regjeringen innfører eierskapsavgrensninger i kystflåten. Det vil føre til at enkle store kystfiskefartøy må selge deler av kvotene sine.

Samfiskeordningen vil bli avviklet fra 2025.