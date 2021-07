Gerd Inger (36) vil advare mot dekorlys: – Det var som en eksplosjon

– Da jeg våknet etter to døgn og så hvordan jeg så ut, fikk jeg sjokk.

Gerd Inger Aarnes (36) sitter i en sykehussseng på et lite rom på brannskadeavdelingen på Haukeland universitetssykehus.

Her har hun vært innlagt siden livet hennes ble snudd opp ned for to uker siden. Da fikk hun en alvorlig brannskade etter at et dekorlys eksploderte foran henne.

Alt håret hennes er borte. Ansiktet er brent fra øret til øre. Store bandasjer innhyller ansiktet hennes.

Bare det å spise eller pusse tenner, må hun nå lære seg på nytt.

Eksplosjonsaktig flamme

Det var sent fredag 25. juni at livet brått og brutalt endret seg for 36-åringen fra Rogaland, som nå er bosatt i Surnadal på Nordmøre.

Noen venner hadde invitert henne bort på terrassen og gjengen hadde en hyggelig varm sommerkveld sammen.

Pynteovnen på bordet bidro til stemningen med sin lille åpne flamme.

Da flammen slukket, helte noen på litt med bioetanol.

– Flammen blusset fint opp igjen og det var god stemning. Så slukket den på nytt og det ble helt på mer bioetanol. Men da skjedde først ingenting. Det var helt stille.

Plutselig, etter noen sekunder, blusset flammen voldsomt opp. Ingen av de rundt bordet var forberedt på det som kom.

– Det var som en eksplosjon. Jeg satt i sofaen og ante fred og ingen fare, før en svær flamme kom rett på ansiktet og halsen min. Da jeg kjente at det brant, fikk jeg fullstendig panikk, forteller hun.

Hun gikk først ut med historien på sin egen Facebook-profil.

VIL ADVARE: Skrekkopplevelsen gjør at Gerd Inger Aarnes nå maner til forsiktighet med bioetanol-ovner. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Vet ikke hvordan flammene ble slukket

Umiddelbart prøvde hun å kvele flammene ved å kaste hodet ned i sofaen.

– Ansiktet mitt brant, ørene brant, håret foran ansiktet begynte å brenne, og det var også fyr i jakken min. Det var helt forferdelig.

Fram til amulansehelikopteret kom fikk hun lunkent vann over seg i dusjen.

– Heldigvis merket jeg at øynene, ørene og nesen virket, og at jeg klarte å snakke. Da skjønte jeg at jeg kom til å overleve, forteller hun.

Småbarnsmammaen ble fløyet til brannskadeavdelingen på Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

MÅTTE VENTE MED Å SE DATTEREN: Da ansiktet begynte å bli normalt, kunne Gerd Inger Aarnes møte datteren sin igjen. Foto: Privat

– Vil advare mot slike produkter

– Legene har vært helt fantastiske. De har gjort alt de kan for at jeg skal bli så frisk og så lik meg selv som mulig. Datteren min og samboeren har vært motivasjonen min hele veien, og det var helt fantastisk å få møte dem igjen da ansiktet mitt begynte å bli litt normalt igjen, sier hun.

Likevel er det ikke lett å tenke tilbake på hendelsen.

– Jeg er selvsagt lei meg, men jeg er også sint. Sint for at det er mulig å få tak i slike produkter. Jeg vet ikke om det var noe feil på det eller om det var feil bruk. Men slike ting bør ha en sikring som gjør det umulig å gjenantenne, sier Gerd Inger.

– Det var traumatisk og noe jeg ikke unner noen andre å gå gjennom. Jeg vil ikke at dette skal skje med noen andre, derfor vil jeg advare mot å kjøpe og bruke slike produkter.

ALVORLIG: 36-åringen fikk andre- og tredjegradsforbrenning etter at dekorlampen eksploderte. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

– Får brennbar væske på kroppen

Overlege Stian Kreken Almeland ved brannskadeavdelingen på Haukeland universitetssjukehus sier skader forårsaket av bioetanol-produkter ofte blir alvorlige.

– Bioetanol er veldig brennbart og kan føre til stygge skader. Når produktet eksploderer. får man også brennbar væske på seg i tillegg til flammer, slik Gerd Inger fikk. Det fører til at væsken brenner på kroppen, sier Almeland.

Han sier Gerd Inger trolig må leve med arr etter ulykken resten av livet.

– Når skadene er så alvorlige at hele huden forsvinner, må du flytte hud fra et annet sted på kroppen. Det vil gi varige arr. Men hvor omfattende de vil bli, vil tiden vise. Det varierer fra person til person.

Overlegen roser samtidig de som tok seg av brannofferet umiddelbart etter ulykken.

– Avkjøling med vann er akkurat det vi anbefaler. Beste hjelpen er å kjøle ned med 20 graders vann i 20 minutter, sier Almeland.

– VELDIG BRENNBART: Overlege Stian Kreken Almeland sier bioetanol er veldig brennbart. V ed eksplosjon er det også stor sjanse for å få brennbar væske på kroppen. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Jula: – Utrolig trist

Administrerende direktør i Jula Norge, Johnny Albøge, sier han først fikk kjennskap til hendelsen onsdag morgen.

– Jeg ble sjokkert, ikke minst da jeg så hvor sterkt hun er blitt skadet. Det er utrolig trist og en veldig alvorlig sak, sier Albøge til NRK.

Jula-sjefen sier det ikke har vært meldt om noen feil med produktet tidligere, men at firmaet vil følge opp saken og undersøke produktet grundig.

– Her må vi finne ut hva som har skjedd, sier Albøge.

– Vurderer dere å ta produktet ut av salg frem til undersøkelsene er ferdige?

– Ja, det vurderes i dette øyeblikk.

VURDERER Å TREKKE: Onsdag var den aktuelle bordovnen fortsatt til salgs hos Jula. Verken varehuset selv eller politiet har foreløpig noe info som tyder på at det var feil på produktet. Likevel vurderer Jula å trekke det fra markedet inntil videre. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Send til Kripos for undersøkelser

Også politiet gransker saken. Surnadal politistasjonsdistrikt har opprettet sak og avhørt vitner. I tillegg er den aktuelle ovnen sendt til Kripos for tekniske undersøkelser.

Ifølge etterforskningsleder Tor Hansen er resultatet av undersøkelsene ikke klart ennå.

– Vi ønsker å sjekke om det har vært noen feil på produktet, sier Hansen.

To personer er avhørt i saken som vitner, men ingen er siktet.

– Vårt bilde er at dette har vært et uhell, sier politibetjenten.