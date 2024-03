Fylkesvei 55 i Høyanger åpnet etter steinras

Hovdetunnelen på fylkesvei 55 i Høyanger er åpnet igjen etter at veien ble stengt på grunn av et steinras over veibanen.

Ingen er tatt eller skadet av raset. Det er heller ingen som er meldt savnet, ifølge politiet.

Steinen skal ha rast ut på utsiden av tunnelen på Vadheim-siden.