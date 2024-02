Frikjent for å ha voldtatt kjæresten

I april 2023 ble en mann i 30-årene dømt til sju års forvaring i Hordaland tingrett for vold og trusler mot to tidligere samboere, samt voldtekt av den ene samboeren. Nå er han frikjent for å ha voldtatt kjæresten.

Hans tidligere samboer, en kvinne i 20-årene, fortalte om skader etter voldtekt og at hun oppsøkte gynekolog. Men retten fant ikke tilstrekkelige gynekologiske bevis for at voldtekten har funnet sted.

Mannen er fortsatt dømt for vold og trusler, og må sone 2 år og 6 måneder i fengsel. I tillegg må han betale kvinnene en oppreising på 470.000 kroner til sammen.