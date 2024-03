Framleis kolonnekøyring over Hardangervidda

På riksveg 7 over Hardangervidda er det framleis kolonnekøyring for alle køyretøy. Det vart innført klokka 23.30 måndag kveld. Rekna sluttid for kolonnekøyringa var først klokka 07.00 tysdag morgon, men er no endra til 12.00.