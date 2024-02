Forlenget tvungen psykisk helsevern for mannen bak Herdla-drapet

Mannen som drepte kameraten sin på en hytte på Herdla i 2013, er dømt til forlenget tvungen psykisk helsevern.

Det kommer frem av en dom fra 19. februar.

Mann var vært under tvungen psykisk helsevern siden han ble pågrepet.

Det var i desember i 2013 at en 32-år gammel mann ble funnet knivdrept i en hytte på Herdla på Askøy.

Hans da 27-år gamle kamerat ble raskt pågrepet og siktet for drapet. Kameraten erkjente drapet allerede under pågripelsen.

Etter å ha observert gjeningsmannen over tid konkluderte to rettspsykiatere med at han var psykotisk på gjerningstidspunktet, og derfor ikke kan straffes for drapet.

Retten har vurdert at det er stor fare for at mannen vil begå nye, alvorlige lovbrudd dersom ikke tvungen psykisk helsevern opprettholdes. Gjerningsmannen samtykket også til at denne ble forlenget.

Etter loven skal det gjøres en ny vurdering senest hvert tredje år.