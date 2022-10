Flesland stengt etter droneobservasjonar

– Me har førebels stengt luftrommet, fram til me etter ei totalvurdering vurderer at det trygt å setja i gang lufttrafikken att, seier Øystein Skaar, operativ sjef på Flesland til NRK.

BT melde om saka fyrst.

Politiet har i natt sendt ut patruljar til Flesland, Haakonsvern orlogstassjon og Bjorøy, etter droneobservasjonar, skriv avisa. Observasjonane skal ha kome inn til politiet klokka 04.15.

– Det er klare indikasjonar på at det har vore droner ja, seier Skaar til NRK.

Mange avgangar frå Flesland er utsett og kansellert onsdag morgon. Foto: Cato Heldal Kristensen / NRK

Lufthamna vart stengt like etter 06.30. Skaar kan ikkje seia noko om når Flesland kan opna att.

– Det er heilt avhengig av situasjonen. Me gjer løpande vurderingar, seier Skaar.

Forbodssone fem kilometer rundt lufthamner

Det er ikkje lov å flyga nærare enn fem kilometer frå lufthamner med dronar/RPAS eller modellfly.

«Flyging innenfor dette området vil kun i unntakstilfeller være tillatt etter forhåndsavtale med lufttrafikktjenesten (tårnet).», skriv Avinor i sine reglar for Flesland.