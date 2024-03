Klokka 21.10 opplyser Vest politidistrikt at vedkomande som vart henta livlaus opp av sjøen ved Årsnes ferjekai i Kvinnherad laurdag kveld, er ein mann i 50-åra som er utanlandsk statsborgar.

Han vart flydd til Haukeland universitetssjukehus klokka 18.55.

Politiet har ikkje fått nokon oppdatert status om helsetilstanden hans.

Politiet har nå avslutta sine undersøkingar på staden, og vil oppretta ei undersøkingssak.

Fiskar forsvann

Dramaet utspann seg på Hardangerfjorden like ved Årsnes ferjekai i Kvinnherad laurdag kveld.

Vest politidistrikt melde klokka 18.47 at ein livlaus person var henta opp av sjøen og at det gjekk føre seg livreddande førstehjelp.

Ein stor redningsaksjon blei sett i gang etter at det var observert ein båt som låg opp ned i sjøen.

Alle naudetatane rykka ut, inkludert redningshelikopter frå Sola, legehelikopter og dykkarar frå Bergen.

Meldinga gjekk ut på at ein person hadde fiska frå båten tidlegare, og at dei ikkje fann personen.

Uendra status om pasienten

Operasjonsleiar Dan Erik Johannessen opplyste til NTB klokka 18.50 at både luftambulanse og eit redningshelikopter frå Sola hadde landa på staden.

Fem minutt seinare letta redningshelikopteret frå ferjekaien klokka 18.55 og frakta pasienten mot Haukeland universitetssjukehus.

– Då var statusen den same som før: at det var sett i gang livreddande førstehjelp på vedkommande, og at det gjekk føre seg heile vegen til pasienten blei flogen av garde, sa Johannessen til NRK klokka 19.30.

Samstundes opplyste han at politiet nettopp hadde funne den velta båten som innringaren observerte. Den låg då framleis og flaut i vatnet, og det blei arbeidd med å få sikra båten.

Ferjemannskapa sette ein lettbåt på vatnet då dei oppdaga den velta båten. Her er lettbåten inne ved ferjekaien, like før den køyrde bort og henta opp den skadde fiskaren. Foto: Ingvild Sjo / Kvinnheringen

Ferjemannskapet henta opp fiskaren

Redningsleiar Siv Namork ved Hovudredningssentralen på Sola seier til BT at det var mannskap på Fjord1-ferja «Sildafjord» som fekk personen opp av vatnet.

Det var også ferjemannskapet som observerte båten først.

– Hovudredningssentralen melde til politiet at «Sildafjord» hadde gjort ein observasjon, og kort tid etter det melde brannmannskap inn til oss at det var funne ein person. Klokka 18.21 vart det meld at vedkommande var tatt opp av vatnet, seier Johannessen.

Ferja kryssar Hardangerfjorden på strekninga Årsnes–Varaldsøy – Gjermundshamn.

NRK får opplyst at mannen vart funnen i sjøkanten om lag 200 meter sør for ferjeleiet på Årsnes.

Avhøyr på staden

Ingen såg sjølve velten, og politiet jobbar med å kartlegga kor lenge mannen låg i vatnet.

– På Årsnes prøver politiet å innhenta opplysningar om denne personen og informasjon som kan tidfesta kva tid ulukka kan ha skjedd. Så det blir tatt avhøyr, sa Johannessen klokka 19.30.

Det er ikkje mistanke om at fleire var involverte i hendinga.

Den første offentlege meldinga om ulukka kom frå Vegtrafikksentralen. Klokka 18.40 melde dei at ferjesambandet var innstilt inntil vidare på grunn av eit redningsoppdrag.

Politiet har formidla kontaktinformasjon om mannen til helsevesenet, som vil varsla pårørande. Det er ukjent for politiet om dette no er gjort, skriv Vest politidistrikt i pressemeldinga.