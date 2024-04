Festival droppar israelsk kunstnar

Bergen Fringe Festival trekker invitasjonen til kunstnaren Ori Lenkinski og hennar teaterstykke fordi ho bur i Israel. Ho var sjokkert då ho fekk beskjed 8. april om at festivalen har behov for å bryte alle band til Israel og det pågande åtaket på folket i Palestina, skriv BA.

Den internasjonale festivalen for scenekunst har i etterkant lagt vekt på at det handlar om økonomisk støtte frå den israelske staten, og viser til at Lenkinski skal ha søkt støtte frå den israelske ambassaden om å stille på festivalen.

Kunstnaren avviser overfor BA at ho får økonomisk støtte frå Israel no. Dagen omtala saka først.