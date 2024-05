Fem menn arrestert etter hendingar i Bergen

Fem menn blei arresterte og sikta for kroppskrenkingar og fridomsrøving i Bergen torsdag kveld og natt til fredag.

– Tre av dei hadde vore slemme med sine damer. To skal ha utøvd vald mot kone eller sambuar, mens den tredje saka dreiar seg om to som er saman eller har vore saman, sa politiadvokat Linn Mari Søfteland i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Dei tre mennene er i 40- til 50-årene, og alle er sikta for kroppskrenking.

To menn blei arresterte og sikta for fridomsrøving. Politiet fekk melding av ein person som meinte at ein mann blei tatt med i ein bil. I 13-tida var dei to lauslatne, men er framleis sikta.