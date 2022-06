– Jeg er et menneske og jeg har rett på privatliv. Den andre personen har også like mye rett på privatliv, sier Rashidi.

Hun flyktet fra Iran på grunn av tvangsekteskap og vold.

Rahidi kom til Norge i håp om å få et trygt og fredelig liv, men har siden 2011 bodd på asylmottak.

De siste fire årene har hun bodd i en hybel på 28 kvadratmeter på Stord asylmottak.

Hybelen består av ett soverom, kjøkken stue og bad.

Nå flytter en ukjent kvinne inn på hybelen hennes.

– Livet på mottak er en utfordring i seg selv. Å dele en liten hybel med en ukjent person er vanskelig, sier hun.

STUEN BLIR TIL SOVEROM: UDI mener at de enten kan dele rom eller gjøre stuen om til soverom. For Fariba betyr det at hun ikke kan lufte, spise eller se på TV når hun vil. Foto: Benjamin Dyrdal / NRK

Våken av traumer

Rashidi har det tøft psykisk. Hun har mange søvnløse netter på grunn av mareritt.

Dagene hennes er preget av angst og depresjon.

Både legen og psykologen har skrevet brev til Utlendingsdirektoratet. Begge fraråder på medisinsk grunnlag å endre bosituasjonen hennes.

Legen skriver i sitt brev at han frykter det vil forverre den psykiske tilstanden:

Det er på grunn av pandemien har hun fått hybelen for seg selv. Nå gruer hun seg til den nye hverdagen.

– Av tidligere erfaring så vet jeg at dette blir vanskelig. Før pandemien måtte jeg dele, og det var helt umulig. Stuen skal være et sted jeg kan slappe av, se på TV, høre på musikk, spise, sier hun.

SOVEROM: – Rommet liten og trangt, jeg kan ikke være der hele dagen. sier Rashidi. Foto: Benjamin Dyrdal / NRK

Hun trekker seg tilbake på soverommet når andre bor i samme hybel.

– Jeg klarer ikke det. Det føles som et fengsel, sier hun.

Forstår at det kan være utfordrende

Stord asylmottak er driftet av Hero. Mottakslederen sier at det er UDI som har bestemt at Rashidi skal bo med noen andre.

– Å bo på mottak kan være utfordrende for familier og enslige. Men det er politikerne som har bestemt at mottaksapparatene i Norge skal være slik, og det er det vi har å forholde oss til, sier mottaksleder Glenn Kolbotten.

IKKE PERMANENT: Glenn Kringelbotten, mottakslederen, forstår at det kan være tøft å bo på mottakene.

Han understreker at Hero stiller til disposisjon for UDI, og det er UDI som foretar plassering av beboere.

– Det er ikke tenkt at det skal være permanent, men dessverre for noen så blir det et veldig langt opphold, sier han.

– Ingen rett på enerom

Å dele hybel er ikke uvanlig på asylmottak i Norge, ifølge Belen Vinuesa Birkenes, regiondirektør for UDI Vest.

– Asylmottak skal ha et enkelt, men akseptabelt standard. Det er det vi har å tilby. Det er ikke en rettighet på enerom i norske asylmottak, sier hun.

Birkenes mener at Faribas hybel er for to personer, og de enten kan dele soverom eller gjøre stua om til soverom, sier hun.

VANLIG: Regiondirektør for UDI, Belen Vinuesa Birkenes, sier at det ikke er uvanlig å dele hybel i norske asylmottak.

Birkenes mener at de tar hensyn til hennes medisinske tilstand.

Rashidi skal ha fått tilbud om å flytte andre steder der de tilbyr enerom, men at hun må først søke om det.

Vil ikke flytte

Fariba har allerede flyttet rundt på ulike mottak flere ganger. Nå ønsker hun å bo på Stord.

– Jeg har fått venner som gir meg god støtte her på Stord. Jeg vil ikke flytte enda en gang, jeg trives her, sier hun.