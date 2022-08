Fant blindpassasjerer på lasteskip

To blindpassasjerer er tatt hånd om av politiet etter at de ble oppdaget på et lasteskip i Tyssedal i Hardanger søndag. Skipet kom fra Afrika, melder politiet. De to vil bli overlevert politiets utlendingsenhet og transportert til Oslo. Blindpassasjerene skal ha fortalt at de vil søke asyl i Norge.