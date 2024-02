Én person omkom i brann i Åsane

Politiet mottok meldingen like før klokken 6 torsdag morgen.

Det hadde begynt å brenne i en låve i Åsane i Bergen. I loven fant politiet levninger etter en person, som politiet antar omkom i brannen. Politiet har ikke sikker identitet på personen, men politiet tror de vet hvem det er.

Pårørende til denne personen, en mann i 40-årene, er varslet.

– Videre undersøkelser vil dreie seg om å få klarhet i hva som er årsaken til brannen. Vi jobber også for å få klarhet i identiteten til vedkommende som er funnet på åstedet. Vi har på dette tidspunktet ikke noen holdepunkter for at det har skjedd noe straffbart i forbindelse med brannen eller dødsfallet, skriver politiet i en pressemelding.