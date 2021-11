Elliot (3 md.) ble hasteinnlagt på sykehus med RS-virus: – Strevde med å puste

– Han strevde tydelig med å puste og hadde feber. Men det som var kritisk, var at han sluttet å spise, sier Helene Kolstad Skovdahl.

Tre måneder gamle Elliot er trygt tilbake på mammas fang hjemme i Åsane i Bergen.

For litt over en uke siden, ble han hastet til Haukeland universitetssjukehus med RS-virus.

– Det var kjempeekkelt. Du blir veldig oppmerksom i hjertet og sjelen at dette er det viktigste i hele livet ditt, forteller hun.

Etter en par dager med sykehushjelp, ble lille Elliot god som ny.

BEHANDLING: Her er Elliot innlagt med RS-virus på barne- og ungdomsklinikken på Haukeland universitetssjukehus. Foto: Privat

Sprengt kapasitet

Historien hans er langt fra unik.

For i forrige uke hadde barne- og ungdomsklinikken på Haukeland universitetssjukehus sprengt kapasitet. Nettopp på grunn av RS-virus.

Nå har sykehuset gjort flere tiltak for å klare å ta imot flere barn.

– Tilstrømmingen er høy, og det er umulig å si hvordan dette utvikler seg, sier klinikkdirektør Ansgar Berg ved barne- og ungdomsklinikken ved Haukeland universitetssjukehus.

RS-virus er et luftveisvirus som forekommer hos voksne og barn om vinteren.

Viruset gir forkjølelsessymptomer som hoste, tett eller rennende nese og feber. Rundt 60 til 70 prosent av alle barn gjennomgår en RS-infeksjon i sitt første leveår.

RS-virus Ekspandér faktaboks RS-virus er et virus i slekten paramyxovirus som er en av de viktigste årsakene til nedre luftveisinfeksjoner (lungebetennelse) hos spedbarn og småbarn.

Overføring av RS-virus skjer ved dråpesmitte.

Inngangsporten er slimhinnen i øynene og nesen.

Infeksjoner med RS-virus finnes i hele verden.

I Norge har vi en sterk og årlig opphopning av infeksjoner i månedene desember og mars.

En infeksjon starter med feber og øvre luftveissymptomer etter en inkubasjonstid på 3-4 dager.

Sykdommen sprer seg så til de nedre luftveier, som bronkitt, bronkiolitt og pneumoni. Høy feber og pusteproblemer er de typiske symptomene.

Alvorlighetsgraden varierer med alder og kjønn. Gutter blir oftere innlagt på sykehus enn piker. De mest alvorlige infeksjonene opptrer hos barn under ett år. Kilde: Store medisinske leksikon

FHI: Fortsatt sterk fremvekst

Det er for tidlig å si om krisen er over. For RS-viruset er fortsatt i sterk framvekst, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI).

Nå blir foreldre oppfordret til å holde spedbarn borte fra forsamlinger.

Likevel er det vanskelig å verne seg helt mot RS-virus.

– Det er veldig vanskelig å unngå. Hvis man følger de vanlige forholdsreglene, så får man gjøre det beste man kan, sier overlege Håvard Tønnes ved barneklinikken.

Familien i Åsane mener også at det er vanskelig å verne seg mot smitten. RS-viruset kom trolig inn i hjemmet fra storebroren sin barnehage.

– Det var sikkert runde nummer femten med forkjølelse denne høsten, så det å tenke at dette skulle være RS-virus, det var vanskelig, sier Skovdahl.