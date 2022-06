Elev fra Bergen savnet etter at småfly gikk ned i Nederland

Det har vært en storstilt redningsaksjon etter at et småfly styrtet i Caland-kanalen ved Rotterdam søndag.

Det er uklart når flytet styrtet, men politiet ble varslet rundt klokken 19 søndag. Da ble det observert flytende gjenstander i kanalen, ifølge det nederlandske nettstedet Net Binnen.

Dykkere og undervannsdroner har lett etter er de savnede. Så langt er det det funnet en flyvinge og redningsvester etter styrten.

Det skal ha vært to personer om bord.

Nå er det bekreftet at én av de savnede er nordmann.

Skoleelev savnet

En elev ved en ungdomsskole i Bergen er savnet i flystyrten.

Det bekrefter Bergen kommune og skoleledelsen til NRK.

– Jeg kan bekrefte at vi har vært i dialog med politiet. Vi er bekymret for eleven, familie og alle som er berørt. Jeg har ingen kommentarer utover dette, sier Frode Nilsen, direktør i etat for skole.

Det gikk ut en melding til elever og foresatte ved skolen tirsdag formiddag.

– Vi holder skolen åpen hvis noen har lyst til å være igjen. Vi tar spesielt vare på den klassen og noen nærme venner, sier rektoren ved skolen til NRK.

Fotografert på Flesland

Småflyet forlot Bergen lufthavn Flesland søndag morgen.

Flyet ble fotografert da det sto parkert på flyplassen, like før det tok av.

Flyet er registrert i Spania, men har norsk eier.

Det skal ha vært to personer om bord i flyet. Det er ikke bekreftet om den andre personen også var en nordmann.

Flyet skal ha mellomlandet i Tyskland, og var på vei til Frankrike da det styrtet.