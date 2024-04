Eidsvågtunnelen åpnet igjen etter trafikkulukke

Eidsvågtunnelen var stengt i nordgående retning grunnet et trafikkuhell, men er nå åpnet igjen. Det er to biler involvert i ulykken, skriver Vest politidistrikt. Tre personer er involvert i hendelsen. Det er ikke meldt om personskade, og det skal ha vært et mindre sammenstøt.