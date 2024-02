Dømd for å ha bestilt seksuelle overgrep av born- i dag startar ankesaka

Ein mann blei i fjor dømt til 11 års fengsel i Hordaland tingrett for grove overgrep og forsøk på valdtekter mot born på Filippinane. Mannen betalte vaksne for å forgripe seg seksuelt på born under 14 år.

Aktor bad om 17,5 års fengsel, medan forsvararen til mannen meinte opptil fem års fengsel var passeleg. Dommen enda på elleve år, noko begge partar anka. I dag startar ankesaka i Gulating, skriv Avisa Hordaland.