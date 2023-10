SK Brann sitt kvinnelag gikk onsdag videre til gruppespillet i Mesterligaen i fotball.

Det er det øverste og gjeveste selskapet for kvinnelag i Europa.

Og Brann er det første kvinnelaget som har klart det slik turneringen er nå.

I trekningen ble det klart at de havner i gruppe med Lyon, Slavia Praha og St. Pölten.

Brannkvinnene lyttet intenst da trekningen ble gjort. I det Brann ble plassert i gruppen sin ble det vill jubel.

Så pekte hele laget på Andrine Hegerberg som får møte søsteren Ada Hegerberg og Lyon i turneringen.

– Alltid spesielt

– Vi har møttes tre ganger tidligere. Det er alltid noe spesielt ved det, sier Andrine Hegerberg.

Hun er ute med kneskade, men vil jobbe hardt for å rekke Mesterligaen. Selv beskriver hun at det har gått bra så langt. I beste fall er hun klar i desember eller januar.

De første kampene i Mesterligaen spilles 14. og 15. november. Terminlisten blir klar lørdag klokken 11.

– Det er mulig de kommer litt tidlig, sier Hegerberg.

– Jeg skal gjøre alt jeg kan. Dette vil jeg ikke misse.

Selv er hun fornøyd med trekningen.

– Vi skal ha respekt for lagene. Jeg øyner håp i denne gruppen, det er nesten det vi håpet på.

Trener Martin Ho sier det er det samme for ham hvem de møter først.

– Alle på dette nivået er veldig gode lag. Vi må være på vårt beste, sier trener Martin Ho.

Han peker på at ingen kamper vil være enkle.

– Vi må møte alle uansett. Vi må ha fokus på her kamp, og så får vi se hvor langt det tar oss.

Det ble jublet rundt bordene da Brann fikk gruppen sin fredag. Foto: John Inge Johansen / NRK

Kaptein Cecilie Redisch Kvamme mener tiden fremover blir veldig spennende.

– Jeg ser på det som en ny mulighet for oss til å vise oss frem mot god europeisk motstand.

Hun beskriver det å være kvalifisert som uvirkelig.

– Jeg tror ikke vi helt forstår hvor stort det vi er med på er. Det er historisk og dritkult å være med på, sier Kvamme.

Store opplevelser for jentene, laget og byen

Men i motsetning til herrelag som klarer å kvalifisere seg til enten Mesterligaen, Europaligaen og Serieligaen, og som får en solid sum penger for å delta, blir det mindre til kvinnelagene.

Bodø/Glimt sitt herrelag sikret seg over 110 millioner kroner for å ha nådd cupspillet før åttendedelsfinalen i Conference League.

Kvinnelaget til Brann sitter igjen med om lag 3,5 millioner for å ha nådd gruppespillet.

Daglig leder Christian Kalvenes i SK Brann regner med det meste går vekk i reise.

– Økonomisk sett har det ikke den store betydningen. Inntektene er ikke større enn at de vil dekke de kostnadene vi får, sier han.

Til BA har han beskrevet et «nullspill».

– Kostnadene varierer selvsagt ut fra hvem vi trekker og hvor vi skal. Men hotell og reise koster, og vi ser for oss et «nullspill», altså at det vil koste oss rundt 300.000 euro å dra med tropp og ledere til tre bortekamper i Europa, sa han til avisen.

– Men vi kan få ekstra inntekt med publikum her, ved å vinne kamper. Men det store er å skape store, sportslige opplevelser for jentene, laget og byen.

Fra neste sesong økes UEFA-midlene.

– Vi må sette pris på å opplevelsene og skape en erfaring, slik at vi neste gang skal kunne gjenskape denne typen opplevelser.

Han mener gruppen er spennende.

– Det er ikke gitt hvem som skal bli nummer to i denne gruppen.

Svensk klubb tapte penger

Den svenske klubben Rosengård var i fjor høst med i gruppespillet. De slo Brann i kvalifiseringen.

Men til tross for møter med selveste FC Barcelona på Camp Nou ble det hele et tapsprosjekt, ifølge Sveriges Radio.

– Vi går i minus på å spille kamper i Mesterligaen, sa sportslig sjef Therese Sjøgran til statskanalen.

LSK Kvinner har tidligere vært med i Mesterligaen for kvinner. Da var turneringen bygd opp på en annen måte.

Ifølge Aftenposten tapte de rett og slett penger på å spille seg fram til åttendedelsfinalen.

– Pengesummene i dag er betraktelig mye høyere enn da vi var med. Og om de klarer å skape blest om kampene, selge masse billetter, og reise fornuftig, så ser jeg ikke for meg at de skal tape penger, sier daglig leder i LSK Kvinner, Stein Ellingsen.