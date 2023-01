– Jeg hadde sikkert tatt med meg PC-en min. Og hunden min, sier Frida Korf (24).

– Mobiltelefon og nøkler til bil. På mobilen har jeg alle mulige kort, sier Bartek Vik (46).

– Kan man ikke ta med seg sine nærmeste og komme seg rett ut? Kan ikke bruke tid på lete etter ting om det er brann, sier Espen Edvartsen.

TENKER PRAKTISK: Bartek Vik ville tatt med seg mobiltelefon og bilnøkler. Foto: Jonas Ørbeck Sire / NRK

Mobiltelefonen troner øverst

På oppdrag fra NRK har Norstat spurt nordmenn hvilken gjenstand de ville reddet ut dersom hjemmet deres brant.

1026 personer har svart. De kunne bare oppgi én gjenstand hver. Nesten en av tre svarte det samme.

Slik ser topp 10-listen ut:

Mener mange ikke tenker rasjonelt

Kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet If, Sigmund Clementz, forteller at også de har sett at mobiltelefonen står øverst på prioriteringslisten hos mange.

– Det kan tyde på to ting: Det ene er at hvis du våkner midt på natten så handler du ikke nødvendigvis 100 prosent rasjonelt. Mange har kanskje mobilen på nattbordet og tar med seg det som er lettest tilgjengelig.

– Det andre er at mange er så avhengige av telefonen at den er viktigere enn familiealbumet. Det de kanskje ikke tenker over er at i de fleste tilfeller er informasjonen på mobilen lagret et annet sted, sier Clementz.

BRUDD PÅ INSTRUKS: Espen Edvartsen mener man ikke kan bruke tid på å lete etter ting under brann. Foto: Jonas Ørbeck Sire / NRK

Til slutt kommer Clementz med en oppfordring:

– Det man bør tenke på er at ved brann går liv og helse foran alt annet. Det å få folk ut av boligen er prioritet nummer en.

Affeksjonsverdi veier tungt

Kommunikasjonsleder og pressekontakt i Bergen brannvesen Trine Sommerlade sier at de ofte ser at folk prioriterer gjenstander med sentimental verdi når det brenner.

– Fotoalbum er jo en gjenganger. Også er jo folk aller helst opptatt av det som ikke er ting, men de vi er glad i og kjæledyr først og fremst. Etter det er det minner og fotoalbum, sånne ting som man ikke kan kjøpe igjen. Sånne ting som blir tapt for alltid hvis det brenner opp. Ting med affeksjonsverdi, sier hun.

110: Se hele NRKs serie om brannvesenet – 110 – her. Du trenger javascript for å se video. 110: Se hele NRKs serie om brannvesenet – 110 – her.

– Hvis det brenner, kom deg ut

Sommerlade råder folk til å prioritere å komme seg ut og i sikkerhet.

– Hvis det går utover det å komme seg raskest mulig ut så vil ikke vi at folk skal ta med seg noen ting. Vi vil ikke at folk skal bruke tid på det, forklarer hun.

Beskjeden fra brannvesenet er altså klar:

– Hvis det brenner, kom deg ut.

– Og ring oss så skal vi prøve å redde det vi kan. Først og fremst å slukke brannen, men vi gjør det vi kan for å redde verdier, sier Sommerlade.