De ekstraordinære smittetiltakene i Bergen blir forlenget til tirsdag 22. september, fire dager lenger enn opprinnelig planlagt.

– Smittesituasjonen i byen vår er fortsatt alvorlig, sa byrådsleder Roger Valhammer (Ap) under kommunens pressekonferanse kl. 14.

Det siste døgnet har det blitt registrert 27 nye smittetilfeller i Bergen. De siste syv dagene har det blitt registrert 32 nye smittede per dag i snitt.

– Vi har derfor ikke grunnlag for å si at vi ser en nedadgående trend, sa Valhammer.

Smitten det siste døgnet er jevnt fordelt på aldersgrupper, og ingen av de nye smittede er over 60 år.

Men antallet smittede med ukjent smittevei er høyere enn det har vært de siste dagene. Blant de 27 nye smittede, har mellom 10 og 12 ukjent smittevei.

– Vi håper dette tallet går ned etter at smittesporingen er kommet lenger, sa Valhammer.

Kommunen satt i møter med Folkehelseinstituttet kl. 10 onsdag. Der fikk de en klar anbefaling om å utvide de ekstraordinære tiltakene med en uke fra i dag.

De valgte å følge rådene. Dermed vil smittetiltakene vare til og med tirsdag 22. september.

– Situasjonen i Bergen er fortsatt uoversiktlig, og det er kritisk å begrense ytterligere smittespredning, sa Valhammer.

Dette er tiltakene som gjelder i Bergen til og med 22. september Ekspandér faktaboks Antall personer i private samlinger reduseres fra makstall 20 til 10.

Offentlige arrangementer i Bergen får et makstall på 50.

Offentlige utesteder, restauranter og barer skal føre liste over besøkende.

Anbefalt bruk av munnbind på kollektiv transport, der enmeters-regelen ikke kan overholdes.

Alle i Bergen kommune som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor. Andre offentlige institusjoner, og næringslivet, blir oppfordret til å gjøre det samme.

Tiltakene skulle opphøre 18. september i første omgang. 16. september ble disse forlenget til 22. september.

Inngripende tiltak

Bergensere har i over en uke levd med strengere og mer inngripende koronatiltak.

De nye smittetiltakene i Bergen ble innført etter flere dager på rad med høye smittetall. Kommunen satt krisestab, og vedtok en forskift som sa at de nye og strengere smitteverntiltakene skulle vare i ti dager.

Kommunen hadde et håp om at ti dager ville være nok til å få en betydelig nedgang i smittespredningen. Men selv om det har vært en nedgang siden toppen ble nådd sist lørdag med 43 smittede, er det ikke bare antallet smittede som har vært avgjørende.

I et intervju tidlig onsdag morgen sa Valhammer at de måtte se en jevn nedgang over tid.

– I tillegg må se hva som ligger bak tallene, hvem som er smittet, hvor ble de smittet og om de har ukjent smittevei. Det er mange faktorer som må vurderes av fagfolkene i kommunen, sa han.

MUNNBIND: Ett av de ekstraordinære tiltakene i Bergen er anbefaling av munnbind på kollektivtransport, dersom enmetersregelen ikke kan overholdes. Foto: Bergit Sønstebø Svendseid / NRK

Fem innlagt på sykehus

I dag er fem koronapasienter innlagt på sykehus i Bergen.

Siden i går har en koronapasient blitt skrevet ut fra Haukeland universitetssjukehus. Dermed er to pasienter innlagt med koronasmitte.

Samtidig har ytterligere to ansatte testet positivt. Siden 1. september har 28 ansatte testet positivt, mens 106 ansatte er i karantene.

På Haraldsplass Diakonale sykehus er tre pasienter innlagt. En av disse får intensivbehandling. I tillegg er to ansatte ved sykehuset koronasmittet.

TAKKER FOR INNSATSEN: Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) takker bergenserne for innsatsen den siste uken. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Jeg har opplevd god respons

De nye koronatiltakene i Bergen skapte reaksjoner da de ble innfør, særlig i utelivs- og kulturbransjen, som allerede er hardt rammet av de nasjonale koronatiltakene.

Bransjen har allerede i lang tid etterfulgt krav om å mindre ansamling av mennesker og tidligere stenging av alkoholservering.

– Dette er et kjempeslag, sa Sølvi Rolland, som driver Ole Bull-huset i Bergen, like etter at tiltakene ble kjent.

Men etter en uke med tiltak, opplever Valhammer at de har fått god respons fra innbyggerne. Blant annet har de sett at det har vært mindre folk på Bybanen og på bussene i kommunen.