Amnesty:

– Amnesty har eigne etterforskarar på bakken i Ukraina, me bruker dronar og satelittovervåking. På den måten samlar me bevis for dei overgrepa som skjer. Det har to formål: å overvinne den russiske propagandakrigen med fakta og på lengre sikt stille Putin og generalane hans til ansvar i ein internasjonal rettsprosess. I tillegg vil me no skalera opp arbeidet for å få hjelpe flyktningar i fleire av dei austeuropeiske landa.

Sindre S. Tollefsen, kommunikasjonssjef

Redd Barna:

– Pengane me samla inn vil no i den akutte fasen bli brukt til naudhjelp, som mat, vatn, sanitære artiklar, trygge plassar for barn og tak over hovudet, både i og i landa rundt Ukraina. Du kan lese meir om Redd Barna sitt arbeid i Ukraina på våre nettsider.

Gunvor Knag Fylkesnes, direktør for politikk og kommunikasjon

Flyktninghjelpen:

– Me har vore i Ukraina sidan 2014 og hjelpt over 700.000 menneske med mat, husly, vann, sanitære tenester og rettshjelp. Me responderer på grunnleggande behov, og deler ut kontantar til personar som trenger det i område der butikkar framleis er opne.

Tiril Skarstein, presseansvarleg i Flyktninghjelpen

Røde Kors:

– Me bistår dei nasjonale Røde Kors-laga i Ukraina og nabolanda. Dei har best oversikt over kva som trengst til ein kvar tid, og brukar pengar på det. Inne i sjølve Ukraina er det frivillige frå Røde Kors som har bistått med å dele ut vatn, mat og å få personar trygt til tilfluktsrom. Mange har også fått førstehjelpskurs frå erfarne frivillige i Røde Kors.

Torben Bjørke Henriksen, seniorrådgivar