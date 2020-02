En hytte helt innkapslet i is møtte Eivind Huse og William Edland, under en skitur denne uken.

Den selvbetjente hytten på Breidablik på Kvammafjellet er Bergen og Hordaland turlag sin hytte. Hytten, som ble åpnet i fjor, ligger 1160 meter over havet.

Det var BA som meldte dette først.

VANSKELIG Å SE: Hytten var både nediset og nedsnødd da Huse og hans kamerat kom frem. Foto: Eivind Huse

Uvanlig syn

Da de kom frem skjønte Huse at de måtte hogge gjennom flere centimeter med is, dersom de skulle klare å ta seg inn.

– Vi tenkte at her kommer vi ikke inn uten fare for å gjøre skade på hytten. Det var også rundt 12 minusgrader og sur vind, så vi prioriterte å ta noen raske bilder og heller trekke litt ned for å finne et bedre sted å spise litt, sier Huse.

Han forteller at han ikke har planer om å dra opp igjen til den nedisede hytten med det første.

– Jeg har ikke konkrete planer om å gå opp igjen i nærmeste fremtid, med det er meget mulig jeg tar en ny tur etter vinterferien, sier han.

ANBEFALES IKKE: Turen opp til hytten tar rundt tre timer, men turlaget anbefaler ikke at uerfarne tar seg opp dit på vinterstid. Foto: Eivind Huse

– Jeg har ikke tenkt å hogge is

Fredag forteller hytteansvarlig i turlaget, Johnny Bjørge til NRK, at ingen har vært der siden Huse tok turen opp på tirsdag.

– Tirsdag var det fint vær, og siden har det bare vært dårlig vær. Jeg har ikke tenkt å gå opp og hogge is, ler Bjørge.

Turen opp til hytten tar rundt tre timer, men turlaget anbefaler ikke at uerfarne tar seg opp dit på vinterstid.

Bjørge forteller at de nå har sendt ut informasjon for å sikre at ikke noen tar seg opp til det som nå bare ser ut som en stor iskonstruksjon.

– Hytten ligger høyt og værutsatt til, så den er nok fortsatt ikke så lett å komme inn i. Ikke før ispanseret har smeltet.

Vurderer tilsyn

Breidablik-hytten ble åpnet i fjor etter at den originale hytten ble revet. På DNTs nettside skriver turlaget at de anbefaler ikke å gå til Breidablik-hytten i vintermånedene.

Bjørge forteller at dersom forholdene blir bedre, så er det mulig noen fra turlaget drar opp for et tilsyn.

Han er ikke bekymret for at hytten har blitt skadet. Selv mener han det uvanlige synet er resultat av en typisk vestlandsvinter.

– Det er vintrene våre som gjør det. Det er kaldt og mildt om hverandre, sier Bjørge.

Hytten er i utgangspunktet bygget for turgåere på sommerstid. Bjørge håper på mange besøkende etter hvert som årstidene skifter og hytten tiner.