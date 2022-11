Den siste Linge-soldaten har gått bort – August Rathke (96) er død

Rathke sovnet stille inn med de nærmeste rundt seg på Engen sykehjem i Bergen fredag kveld, opplyser sønnen, Lars Rathke, til NTB.

August Rathke var leder for den kommunistiske ungdomsbevegelsen i bergensområdet og redaktør for NKP sin illegale avis Fortroppen under krigen.

24. januar 1945 flyktet han til Storbritannia da han var ettersøkt av Gestapo. Der ble han innrullert i Kompani Linge som 19-åring.

– Han vi kan takke for friheten

Rathke ble senere aktiv i Arbeiderpartiet.

Han satt flere perioder i Bergen bystyre og formannskap og var medlem av Hordaland fylkesting, der han ledet Ap-gruppa. Rathke ble utnevnt til æresmedlem i Arbeiderpartiet.

Partifelle og byrådsleder i Bergen, Rune Bakervik, sier nyheten om kollegaens bortgang var svært trist.

– Han var en av de siste tidsvitnene fra den motstandskampen som våre helter kjempet under krigen. Det er han vi kan takke for den friheten vi har i dag.

Også arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) var tydelig preget av nyheten om sin partifelles død.

– Det er veldig leit. August var en fantastisk mann. Han var et tidsvitne som evnet å fortelle, å føre historiene fra krigen videre på en levende måte, til stadig nye generasjoner.

Mjøs vil huske Rathke som en smilende og inkluderende mann, som kjempet for det han mente var rett, og mot det han så på som feil, helt til siste slutt.

– Han tok godt imot meg da jeg meldte meg inn i partiet i 2008. Jeg har hatt en stor glede av å ha mange gode samtaler med August. Vi reiste også sammen til Shetland for en minnemarkering. Det var sterkt å høre om flukten til England.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen sier hun ble godt tatt imot av Rathke da hun meldte seg inn i Arbeiderpartiet. Foto: William Jobling

Motstandsmann

Under andre verdenskrig drev August Rathke med kommunistisk motstandsarbeid i Bergen, der han i all hovedsak skrev illegal avis.

Mot krigens slutt fikk han også opplæring i Kompani Linge, som utførte flere sabotasjeoppdrag mot nazistene.

Rathke ble tidligere i år intervjuet til podkastserien Hele Historien. Der fortalte han om hvordan det var å være motstandsmann, og om oppdragene han var med på i kompaniet.

– Min utdannelse i England gikk ut på behandling av sprengstoff, silent killing. Militær oppbygging av en gruppe, fysisk styrke. Hvordan skal du være i okkupert område. Alle de tingene måtte du jo lære på kurs i Skottland, forteller Rathke i podkasten.

– Et kapittel i norsk krigshistorie lukkes

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier at et kapittel i norsk krigshistorie nå lukkes.

– Vi har mottatt meldingen om hans bortgang med sorg. Nå er den siste soldaten fra Kompani Linge borte. Med det lukkes et kapittel i norsk krigshistorie. Vi minnes Kompani Linge og deres innsats i takknemlighet. Jeg kondolerer, og mine tanker går til hans nærmeste, sier Gram til NTB.

– August Rathke var den siste gjenlevende fra Kompani Linge. Jeg møtte ham flere ganger, og vi hadde gode samtaler. Han hadde energi, godt humør og et engasjement som jeg alltid vil huske. August Rathke var like engasjert i dagens situasjon som han var opptatt av at vi aldri måtte glemme krigen og kampen mot totalitære krefter. Jeg er takknemlig for den innsatsen August Rathke la ned gjennom et langt liv og minnes han med anerkjennelse og respekt, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen til NTB.

– En måtte bli den siste

I fjor skrev Forsvarets Forum og Bergens Tidende at Rathke var den siste gjenlevende Kompani Linge-soldaten. Da hadde Erling Lorentzen og Asbjørn Fjeld gått bort med kort tids mellomrom.

– Det er jo vemodig. Særlig fordi vi hadde en veldig sterk veteranorganisasjon, sa Rathke til Forsvarets Forum.

– Etter krigen fikk jeg et nært forhold til mange store personligheter som var med i Kompani Linge. En måtte bli den siste. Det ble meg. Det er vemodig, sa han til BT.

Rathke omtalte kameratskapet i Kompani Linge som unikt.

August Rathke nummer to fra høyre under et besøk i London i 2015 med krigsveteranene Erling Lorentzen, Richard Zeiner-Henriksen, Joachim Rønneberg og Ragnar Ulstein Foto: Marte Christensen / NTB scanpix

Advarte mot å glemme historien

I intervjuet med Forsvarets Forum i fjor understreket Rathke at det var ideologien som lå bak andre verdenskrig som skremte ham mest.

– Andre verdenskrig var en ideologisk krig og ikke bare et spørsmål om gammeldags erobring av landområder og makt. Den var et spørsmål om å innføre et helt nytt livssyn i den mest utviklede delen av Europa. Det var en utrolig revolusjon som fant sted i kulturlandet Tyskland og som truet hele verden, sa han.

Rathke advarte mot hva som kan skje hvis ungdommen glemmer historien.

– Deler av den ideologien som vi kjempet mot den gangen, lever fremdeles. Når det utrolige skjedde den gangen for 80 år siden, kan man være redd for at også noe nytt utrolig kan skje. Så kampen for å opplyse om krigstiden og nazismen, den er vi nødt til å holde levende, sa han.

Rathke ble tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv og flere norske og britiske utmerkelser. I 2015 fikk han regjeringens minnemedalje for innsats under andre verdenskrig.