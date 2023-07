På lik linje med mange andre bransjer, opplevde internasjonal spillbransje en nedgang som følge av koronapandemien.

I Norge, derimot, har pilen pekt oppover.

Spillrapporten 2022 viser at den norske spillbransjen har økt i både omsetning og antall ansatte. Det er Virke Produsentforeningen og Norsk filminstitutt (NFI) som står bak rapporten.

Tall fra fjoråret har ikke kommet enda, men Åse Kringstad, som er bransjeleder for Virke Produsentforeningen, forteller at det ser lyst ut.

– Spillbransjen er en kreativ næring i stor vekst, og det ser vi også i Norge, sier Kringstad.

Ifølge Spillrapporten er dataspill Norges største kultureksport.

Åse Kringstad i Virke Produsentforeningen ser lyst på fremtiden til norsk spillbransje. Foto: Virke Produsentforeningen

Selv om våre skandinaviske naboer ligger et godt stykke foran, viser fjorårets tall at den norske bransjen har tatt store steg.

– Det er jo en bransje der våre naboland er blant de virkelig store i verden, og vi trenger en målrettet satsing for at også Norge kan ta del i denne spennende vekstnæringen.

Spillbransjen har blitt et større satsingsområde for regjeringen de siste årene. I 2023 er det satt av nesten 60 millioner kroner til NFI sine tilskuddsordninger til spill og spillutvikling.

Skandinavia er store internasjonalt

Spillanmelder i NRK, og spilljournalist i Level Up, Rune Fjeld Olsen, har fulgt både norsk og internasjonal spillbransje i en årrekke.

– Det er en stadig mer kompetent spillindustri som jeg ser tar skritt som er veldig spennende.

Han påpeker også avstanden til våre nordiske naboer.

– Den norske spillindustrien skynder seg langsomt, men vi ligger et godt stykke unna våre naboer i Sverige, Danmark og Finland.

Men det har skjedd fremskritt her i landet. Et mellomstort selskap fra Bergen er et godt eksempel på det.

– Dirtybit har gjort det imponerende godt over mange år. Det er de aller største internasjonale selskapene som dominerer markedet for mobilspill, og det gjør at det står desto mer respekt av at et relativt lite norsk selskap hevder seg så bra over tid, sier Kringstad i Virke Produsentforeningen.

Milana Lapina, en av de ansatte i Dirtybit, jobber med designet til det nye Fun Run-spillet som snart skal lanseres. Foto: Lotte Solheim Johannessen / NRK

Rekordår i fjor

Midt i Bergen sentrum er lokalene til et spillselskap som har gjort det stort i utlandet. Med 25 ansatte, har Dirtybit slått gjennom i et «umulig» marked: spillmarkedet.

– På et tidspunkt hadde vi den mest nedlastede appen av alle apper i USA, sier Anette Dahlstrøm Ståløy, markedsdirektør i Dirtybit.

Selskapet står blant annet bak mobillspillserien Fun Run, som ble utgitt i 2012. Siden den gang har spillene blitt lastet ned over 150 millioner ganger. Og det har skjedd så å si uten markedsføring.

– Da vi nådde våre første 100 millioner nedlastinger, hadde vi ikke gjort betalt markedsføring. Det var kun nedlastinger gjennom organisk vekst, altså at folk for eksempel deler det med venner i sosiale medier, forklarer Ståløy.

Det ferske regnskapet, som NRK har fått tilgang til, viser at de hadde rekordomsetning i fjor. Fra 2021 til 2022 økte omsetningen med nesten 5 millioner kroner.

– Det er den høyeste omsetningen vi har hatt, og det er på et spill som er syv år gammelt. Så vi gjør det fortsatt veldig bra, sier driftsdirektør Elisabeth Heimdal Nes.

REKORDOMSETNING: Dirtybit sin omsetning gikk opp med 13 millioner fra 2021 til 2022. Derimot skyldes størsteparten, rundt 8 millioner, en regnskapsteknisk endring. Den reelle økningen er derfor på 5 millioner, opplyser selskapet. Foto: Lotte Solheim Johannessen / NRK

Mangfold i fokus

I spillindustrien generelt er kvinneandelen lav. Ifølge Spillrapporten var kvinneandelen i norsk spillbransje på 22 prosent i 2021.

I Dirtybit er halvparten av ledergruppen kvinner. Kvinner utgjør totalt 40 prosent av alle de ansatte i selskapet.

– Det gir oss ulike impulser og ulike tanker. Vi er en kreativ bedrift, så det å ha litt ulike synspunkter er jo kjempenyttig når man skal komme opp med nytt innhold, sier Nes.

I tillegg kommer nær halvparten av de 25 ansatte fra et annet land enn Norge.

– Det er en stor fordel at vi har folk med veldig ulik smak. Vi har flere forskjellige referansepunkter og flere ting vi kan hente inspirasjon fra, sier teknologidirektør i Dirtybit, Martin Nybø Vagstad.

– Fremtiden er lys

NRKs spillanmelder har latt seg imponere av det bergensbaserte selskapet.

– Jeg ser hvordan Dirtybit inspirerer og engasjerer den norske spillbransjen. Jeg er rett og slett bare imponert over hva de har fått til, og det tror jeg mange andre er også, sier Olsen.

NRKs spillanmelder, Rune Fjeld Olsen, har troa på fremtiden til den norske spillbransjen. Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

Samtidig som Dirtybit har hatt rekordår, er det flere norske selskaper som har opplevd vekst. Det vitner om en bransje som bare vil fortsette å vokse, ifølge Olsen.

– Jeg tror fortsatt fremtiden er lys, og jeg tror mange bare går og venter på et norsk gjennombrudd. Da kommer resten av den norske spillbransjen til å følge etter. Det kommer til å ha en snøballeffekt som vil være utrolig viktig, avslutter han.