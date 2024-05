Brukte tre år på hjelpe samboeren å få BankID: – Staten må ta over

– Det er korrekt at vi på det tidspunktet denne kunden var i kontakt med oss ikke ga BankID til kunder med D-nummer. Men vi har endret på dette nå. Fra og med april kan også kunder med D-nummer få utstedt BankID i SpareBank 1 SR-Bank, sier Line Sviggum som er regiondirektør i PM Direktebanken i SpareBank 1 SR-Bank

– Lovkravene for å utstede BankID har vært veldig strenge, og de har også vært tolket ulikt fra bank til bank. Det har vært mye usikkerhet i bransjen rundt hvordan man skal utforme egne regler som er i samsvar med lovverket. Mange har etterlyst et mer utvetydig og konkret felles regelsett for dette, skriver hun videre.

– Vi gjorde en ny helhetsvurdering av våre egne regler tidligere i vår, og landet da på at også kunder med D-nummer skal kunne få BankID fra oss. Forutsetningene er de samme som for kunder med fødsels- og personnummer, blant annet at de har gyldig pass med lesbar RFID-brikke.

– BankID har blitt en viktig del av den digitale infrastrukturen og en inngangsport til en rekke digitale løsninger, også i det offentlige, så det var viktig for oss å unngå forskjellsbehandling mellom kunder med D-nummer og ordinært personnummer.

– Det er ikke alle banker som tilbyr BankID til sine kunder med D-nummer. Vi vil derfor understreke behovet for mer konkrete og utvetydige regler for bankene å forholde seg til, slik at praksisen blir mest mulig lik fra bank til bank avslutter Sviggum.