Brann sløkt i einebustad i Bergen

Mose kan ha vore årsaka til at brannen i Fana i Bergen blussa opp i løpet av natta og morgonen, skriv Bergens Tidende. Brannvesenet seier til avisa at tørr og gamal mose har blitt brukt som isolering, og at det er fort gjort at dette tek fyr. Brannvesenet fortel til NRK at dei framleis er på staden for å kontrollere at huset er kaldt og utanfor fare for meir oppblussing.

Politiet melder at dei fem som bur i huset, kom seg ut og ordna seg overnatting på eiga hand. Huset er ikkje mogleg å bu i.