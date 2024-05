Brann i enebolig i Bergen - har kontroll

Brannvesenet rykket til Kristianborg i Bergen med mannskaper fra tre stasjoner, og røykdykkere er i innsats.

Brannen er nå under kontroll.

– Vi trykket på den store røde knappen etter at det kom meldinger fra forbipasserende som hadde observert åpne flammer fra vinduer, sier vaktkommandør Shahrooz Lahooti i 110-sentralen til NRK.

Det var tidligere uklart om det er personer inne i huset. Det var også spredningsfare. Brannvesenet sier det ikke lenger er det.

I en oppdatering 13.22 skriver politiet at bygget er gjennomsøkt av røykdykkere, uten at det er gjort noen funn. Men at det fortsatt brenner.