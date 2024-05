Brann gjør to endringer

Joachim Soltvedt (t.h.) erstatter Ruben Kristiansen (t.v.) på venstrebacken når Brann i dag møter Levanger borte i cupens tredje runde. Brann-trener Erik Horneland gjør også en endring på midten i forhold til KFUM Oslo-kampen i helgen: Sander Kartum kommer inn for Felix Horn Myhre, som hviles pga. operasjonen tidligere i vår. På benken er Ulrik Mathisen tilbake etter å ha stått over forrige kamp, melder Brann.no. Kampen følger du direkte her på NRK.no fra kl. 14.30.