Denne helgen ble det nye videospillet Hogwarts Legacy offisielt lansert.

Spilluniverset er basert på Harry Potter-serien som er skapt av den britiske forfatteren J.K. Rowling.

Det kom reaksjoner etter at forfatteren blant annet i en tweet i 2020 vitset med en organisasjon som brukte uttrykket «folk som menstruerer» istedenfor kvinner.

Siden den gang har J.K. Rowling vært en omdiskutert person.

Flere mener også kritikken mot Rowling ikke er berettiget.

Kulturkommentator i NRK, Inger Merete Hobbelstad, sa blant annet at «raseriet mot Rowling er skremmende» i en kommentar i Dagbladet.

Dette er bakgrunnen for at storsatsingen nå skaper delte meninger hos spillentusiaster.

SKAPER DISKUSJON: Det nye spillet Hogwarts Legacy skaper diskusjon etter forfatter J.K. Rowlings uttalelser om transpersoner. Foto: Warner Bros. Games

– Ønsker heller å fokusere på spillet enn Rowling

Rowling har ikke vært med å utvikle spillet, men som skaper av Harry Potter-universet har hun økonomiske rettigheter.

Det gir spillanmelder og prosjekt- og markedskoordinator ved Spillhuset i Bergen, Kenneth Flage, bismak.

– På grunn av min rolle som spillkritiker og medieperson, så må jeg spille det for å få en referanse fra spillet, men det kommer ikke til å smake så godt å kjøpe spillet, så jeg vil egentlig helst kjøpe det brukt.

BISMAK: Prosjekt- og markedskoordinator på Spillhuset Bergen, Kenneth Flage, forteller om bismak til spillet. På Spillhuset arrangeres det en debatt. Foto: Jonas Ørbeck Sire / NRK

Gamer og frivillig ved Spillhuset i Bergen, Benedicte Gigernes Rogn (21), har fått med seg kontroversene.

– Jeg forstår reaksjonene, men jeg syntes det er en unødvendig å prøve å boikotte et spill som blir laget av et team som er opptatt av å skape et godt spill.

INGEN BOIKOTT: Benedicte Gigernes Rogn forstår kontroversene rundt Hogwarts Legacy, men hun ønsker ikke å boikotte spillet. Foto: Jonas Ørbeck Sire / NRK

På Spillhuset i Bergen jobber Rogn i kafeen Red Tavern. Bak disken spiller hun det nye spillet som er basert på Harry Potter-universet.

– Det virker som spillet har en interessant verden og en god story. Jeg har ikke kommet så langt enda, men jeg tror det kan bli bra, sier 21-åringen.

FOKUSERER PÅ SPILLET: Benedicte Gigernes Rogn (21) spiller Hogwarts Legacy på spillhuset. Hun ønsker å fokusere på spillet foran kontroversene. Foto: Jonas Ørbeck Sire / NRK

Spillhuset i Bergen er en forening som har jobbet frem et gratis spilltilbud til unge i Bergen og omegn.

– Mitt fokus er heller å se på den fantastiske verdenen som har blitt laget heller enn det Rowling har sagt. Mesteparten av pengene vil gå til de som laget spillet istedenfor Rowling, sier Rogn.

Arrangerer debatt

Med bakgrunn i kontroversene ble det arrangert en debatt på Spillhuset om de etiske spørsmålene som har dukket opp i forbindelse med lanseringen.

– Det handler litt om at mennesker vi på huset er glad i og jobber sammen med har blitt såret veldig av Rowling sine uttalelser om transpersoner, sier Flage.

En av deltagerne i debatten var leder i PKI – Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens, Isak Bradley.

Han har lest flere av Harry Potter-bøkene som ung.

– Vi kan ha samtalen om å separere kunsten fra kunstneren når Rowling er død, og ikke lenger bruker pengene, makt og innflytelse mot transfolk. Før det, så vil jeg at folk skal tenke over hvis du støtter hennes arbeid støtter du også hennes holdninger mot transmiljøet. Det finnes så mange andre spill man heller kan spille.

– Spillet har tatt avstand fra Rowling

Rune Fjeld Olsen er spillanmelder i NRK og drifter spillkollektivet Level Up Norge. Han har spilt spillet.

I sin anmeldelse kaller han spillet en «virtuell pride-fest».

VIRTUELL PRIDE-FEST: Spillanmelder Rune Fjeld Olsen tror at utviklernes transinkluderende innslag kan gjøre det lettere for Harry Potter-fans å spille spillet. I sin anmeldelse omtaler han spillet som en «virtuell pride-fest». Foto: Siri Vålberg Saugstad / Siri Vålberg Saugstad

Som Harry Potter-fan syntes Olsen det er vanskelig å forholde seg til holdningene til Rowling. Likevel valgte han å spille og anmelde spillet.

– Da får man det klassiske spørsmålet om hvordan man som privatperson og kritiker forholder seg til kunst vs. kunstner. Jeg er tilhenger av å skille disse to i kritikk. Hvis man gjør det som en jobb mener jeg rent prinsipielt at jeg skal kunne anmelde hva som helst, sier Olsen som deltok i debatten på Spillhuset.

Utvikleren av spillet, Avalanche Softworks, har blant annet inkludert en transperson som birolle i spillet og gjort det mulig å blande mellom maskuline og feminine uttrykk i sin karakterutvikling.

– Kan man ikke da si at spillet er transinkluderende?

– Spillet og utviklerne har aktivt tatt avstand fra holdningene til Rowling. Jeg vil si dette gjør det lettere for mange å fortsatt være Harry Potter-fan og spille dette spillet. Det er også et eksempel på at universet Rowling har skapt er større enn henne som privatperson, sier Olsen.

Kan man spille med god samvittighet?

Kristine Jørgensen er medieprofessor og spillforsker ved Universitet i Bergen.

Hun forstår at det kommer reaksjoner.

– De som elsket Harry Potter er nå unge voksne og har begynt å skape sin egen identitet. Noen av disse er transpersoner, men de elsker fortsatt Harry Potter. Det er opp til hver enkelt fan å finne ut hvorvidt man syntes spillet er greit eller ikke. Det er vanskelig å ta en konklusjon der, sier Jørgensen.

SKILLE VERK FRA KUNSTNER: Medieprofessor og spillforsker Kristine Jørgensen forstår kontroversen, men mener man må kunne skille verk fra kunstner. Foto: Jonas Ørbeck Sire / NRK

– Hva tenker du om å blande spill og politikk?

– Alle former for kunstuttrykk leker med politikk. Jeg ser ingen grunn til at dataspill skal være fristilt her.

– Burde folk ha dårlig samvittighet for å spille spillet?

– Nei det syntes jeg ikke. Folk må sette sine egne grenser. Å skille verk fra kunstner syntes jeg i mange tilfeller er et gyldig argument, sier Jørgensen.

Hør mer om diskusjonen rundt Rowling i NRK podkasten «Oppdatert»: