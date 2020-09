Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Bergen kommune har registrert 32 nye koronavirustilfeller siste døgn, fortalte byrådsleder Roger Valhammer på en pressekonferanse mandag.

Det er to færre enn søndag.

Forrige uke innførte Bergen strenge lokale tiltak for å slå ned smitten i kommunen. Blant annet ble det forbudt med private ansamlinger på mer enn ti personer og anbefaling om bruk av munnbind i kollektivtrafikken.

Tiltakene skulle etter planen opphøre 18. september, men kan bli forlenget.

– De neste dagene vil vi forhåpentligvis se en effekt av tiltakene vi innførte tirsdag forrige uke. Går tallene nedover kan det fortsatt være nok, men det er for tidlig å si nå, sier Valhammer.

BYRÅDSLEDER: Roger Valhammer orienterte om smittesituasjonen i Bergen mandag. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Kan innføre sterkere tiltak

Medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen tolker tallene som en indikasjon på at tiltakene fra forrige uke ikke har fått nok tid på seg til å slå ned smitten.

– Vi forventer at effekten av tiltakene fra forrige uke skal komme i løpet av denne uken, sier Hansen.

– Det betyr at beslutning om eventuell videreføring, eventuelle sterkere tiltak eller opphevelse av tiltakene ikke kan tas før vi ser en tydeligere trend, sier Hansen.

Advarer mot tiltakstretthet

Valhammer advarer nå mot at folk er lei av koronatiltakene. Byrådslederen kaller koronaviruset for et maraton med innlagte spurter, og at Bergen står oppe i en slik spurt.

– Mange kjenner på en sterk tiltakstretthet. Det er en av FHIs bekymringer, om vi som nasjon klarer å stå igjennom denne pandemien, og de krevende tiltakene som er nødvendig på kort sikt, slik som i Bergen nå, fortsetter han.

– Hvis alle bidrar kan vi klare oss med en tidagersspurt, sier han.

280 smittetilfeller forrige uke

Smitteutbruddet i Bergen nådde sin foreløpige topp lørdag, da kommunen rapporterte om 43 nye smittetilfeller. Det er det høyeste antallet smittede som kommunen har registrert i løpet av en dag.

Søndag var ytterligere 34 nye registrert smittet med koronavirus. Totalt meldte kommunen om 280 smittetilfeller i forrige uke.

Smitteoppblomstringen i Bergen startet trolig i studentmiljøet i slutten av august. Derfra skal den ha spredt seg til andre deler av befolkningen.

Lavere smitte blant studenter

Nå er smitten blant studenter lavere enn tidligere, mens den øker blant eldre. Tolv av de som er registrert smittet siste døgn er over 40 år, tre over 60 år.

– Smitten blant studentene er lavere enn tidligere, og dette kan være et resultat av ett tydelig signal om at studentene som ikke har overholdt smittereglene selv har gått i selvpålagt karantene, sier helsebyråd Beate Husa.

Forrige uke døde også en beboer på Domkirkehjemmet i Bergen, etter at vedkommende ble smittet av covid-19.

Mandag var én ny person ansatt i Helse Bergen smittet med koronavirus. 24 ansatte i Helse Bergen er smittet siden 1. september. Tre personer er fremdeles innlagt med covid-19 på Haukeland, men ingen av de får intensivbehandling.

71 ansatte er i karantene.