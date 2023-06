Bergen har identifisert melder bak en av de slettede meldingene

Bergen kommune rapporterte mandag om at 21 bekymringsmeldinger til barnevernet var forsvunnet på grunn av en alvorlig teknisk feil.

Nå har en av varslerne på nytt sendt inn bekymringsmelding. Det opplyser Bergen kommune i en pressemelding.

– Den eller de barna det gjelder er blitt fulgt opp av relevant tjeneste, skriver kommunen i pressemeldingen.

– Vi er lettet over at melder har tatt kontakt med barnevernet og at dette er blitt fulgt opp, sier byråd for barnevern og sosiale tjenester, Line Berggreen Jacobsen.

Fremdeles mangler 20 av meldingene.

Meldingen ble opprinnelig sendt i 2023, og kommer fra en offentlig aktør.