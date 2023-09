Bakervik: – Forventer at Meyer stabler sammen et flertall

Det har kommet endringer i byrådet i Bergen etter at Venstre i går gikk ut. Byrådet er nå et rent Arbeiderparti-byråd med Rune Bakervik (Ap) som leder.

Han varslet morgenen etter at han ville trekke seg, men har ikke gjort dette formelt.

– Formelt sett kan et byråd kun gå av i bystyremøte. Det neste er 27. september, og det er første mulighet vi har til å gå av. Inntil da forventer jeg at Meyer har stablet sammen et flertall for sitt alternativ. Da skal jeg selvfølgelig gå av, sier Bakervik.

Venstre og KrF sitter i forhandlinger med Høyre nå. I så fall blir det et svakt mindretallsbyråd. For å kaste Bakervik, må det være et flertall i bystyret for dette, med mindre Bakervik trekker seg.

– Nå er situasjonen så uklar. Vi vet de forhandler om et mindretallsbyråd, det skal de få lov til, så skal jeg styre byen inntil videre, sier Bakervik.

– Hvem snakker du med?

– I den politiske situasjonen er det naturlig at alle partiene snakker sammen. Slik må vi løse floken, sier han.