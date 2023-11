Avslutter søket i forbindelse med redningsaksjon i Øygarden

Nødetater rykket tirsdag ettermiddag ut til Ågotnes i Øygarden, etter melding om en kvinne som hadde vært i sjøen. Det var lenge uklare omstendigheter i forbindelse med hendelsen. Politiet satte i gang en redningsaksjon, etter eventuelle andre personer i sjøen.

– En kvinne skal ha vært i sjøen, men hun er nå oppe, sier Dan Inge Gjesdal, vaktkommandør i 110-sentralen.

Politiet har nå besluttet å avslutte søkte. De har hatt ute store ressurser med politipatruljer, politihunder og gjort søk med drone.

– Vi hadde store ressurser ute for sikkerhets skyld, men avslutter nå søket uten noen funn, sier innsatsleder i politiet, Tom Johannessen.

Det var et vitne som ringte inn til politiet, og hadde kommet over en våt og kald kvinne som sa at hun hadde vært i sjøen. Kvinnen skal ha vært forkommen, og vanskelig å få informasjon fra. Dermed ville politiet forsikre seg om at ingen andre hadde vært i sjøen. Kvinnen får helsehjelp på stedet.