Avinor har funne feilen

Flytrafikken blir teken gradvis opp att etter at den tekniske feilen på trafikkovervakingssystemet er funnen og løyst. Feilen råka all flytrafikk tidlegare måndag. Avinor opplyser at trafikken no gradvis vil gå tilbake til normalen. – Vi er glade for at dette no er løyst og vi beklager til alle som er råka av forseinkingar i dag, melder Avinor på Twitter.