Andrine Stolsmo Hegerberg aktuell for Brann

Andrine Stolsmo Hegerberg er aktuell som ny Brann-spiller. NRK erfarer at hun kommer til Bergen i dag for å gå gjennom en medisinsk test. 29-åringen spiller nå for den svenske klubben Häcken, og har tidligere spilt for blant annet Roma og PSG. Brann har mistet mange viktige spillere den siste tiden.