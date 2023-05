Amerikansk hangarskip utenfor Bergen

Det var ved 16.30-tiden tirsdag ettermiddag at det amerikanske hangarskipet USS «Gerald R. Ford» var vest for Sotra rett utenfor Bergen, dette ifølge sist kjente lokasjon for ett av følgefartøyene.

Utenfor Måløy ligger den amerikanske marinens forsyningsskip USNS «Joshua Humphreys».

Tilfeldigvis oppholder lastetskipet som kolliderte med Helge Ingstad, TS Sola, seg i samme farvann, ikke så langt foran det amerikanske gigantskipet.

Hangarskipet har vært i Oslo, og er nå på vei nordover langs norskekysten.