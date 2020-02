Like over klokka 06 måndag morgon blei det meldt om kraftig røykutvikling frå eit butikklokale i Strandgaten i Bergen.

Kraftig røyk velta ut frå lokala til klesbutikken Gant i Strandgaten 19.

Vurderte evakuering via stigebil

– Det var ingen opne flammar å sjå då me kom fram, men det var kraftig røyk. Personane i dei øvre etasjane fekk tidleg beskjed via vindauga at dei skulle halda seg i ro, seier brannvesenet sin innsatsleiar Trond Totland.

Brannvesenet gjorde klar stigebil, fordi trappegangen i bygget var full av røyk. Etter å ha fått ventilert vekk røyken, konkluderte brannvesenet at det var trygt nok å evakuera bebuarane ned etasjane.

– Hadde me ikkje kunne nytta trappegangen, hadde me henta dei ut med stigebilen, seier Totland.

KRAFTIG RØYK: Det var kraftig røyk og sterk svilukt i Strandgaten. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Sleit med å lokalisera brannen

Brannvesenet sleit med å finna kjelda til brannen. Då NRK var på staden like før 06.30 jobba fleire brannfolk med å slå inn vegger på utsida av butikklokalet til Gant medan kraftig røyk strøyma ut av butikkdørene.

Stigebilen stod inntil eit ope vindauge i 4. etasje.

Brannen blei meldt sløkt klokka 07.07. Framleis var det mykje røyk som måtte ventilerast vekk, melder 110-sentralen.

– Mest truleg stammar brannen frå ein elektrisk feil i kleslageret i kjellaren i bygget, seier Totland.

Ifølge politiet sin innsatsleiar på staden er dei 23 evakuerte sendt på hotell. Der fekk dei oppfølging, før politiet klokka 08 varsla at bebuarane kunne flytta heim.

– Ingen er skadde. 23 personar er evakuerte, seier operasjonsleiar Eivind Hellesund i Vest politidistrikt.