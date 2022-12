22 storfe hadde gjødsel til oppunder buken. Nå er far og sønn dømt til fengsel

To menn, en far og en sønn, er dømt til fengsel etter dyretragedien på Osterøy.

Dommen i Hordaland tingrett ble avsagt fredag. Den ene mannen må sone i ett år og ni måneder og den andre i 120 dager.

Både far og sønn forbys inntil videre å eie, holde, stelle eller på annen måte ha ansvar for- eller bruke dyr, lyder dommen videre.

Bakgrunnen er de fryktelige scenene som ble avdekket på en gård utenfor Bergen i november for to år siden:

22 storfe levde med gjødsel opp under buken. Hvis de ville hvile, måtte de legge seg i møkk. Da risikerte de å bli tråkket i hjel.

Dyrene som døde i fjøset ble liggende i forråtnelse sammen med de levende dyrene.

To kyr avlivet

Saken gikk for retten mellom 7. og 11. november i år.

– De levde i stor fare for en smertefull og stressende død, sa aktor Inger Helen Stenevik i Vest politidistrikt under rettsaken.

En kvige lå med bare hode, hals og litt av ryggen over møkken. Hun var mager og hadde innsunkne øyne, og ble avlivet da hun ble funnet.

Også en okse ble avlivet av dyrevelferdsmessige forhold.

Inneklimaet besto av sterk lukt av avføring og urin. Det var også store mengder møkk på fôrbrettet og vannet var tilgriset.

Oksen var tildekket av møkk da forholdene i fjøset ble avdekket. Den ble senere avlivet av dyrevelferdsmessige forhold. Fem dyr var allerede døde. Foto: Elise Guddal Flo / Politiet

Luktet avføring og urin

En mann og kvinne og deres sønn sto tiltalt for å ha latt dyrene sine leve i et ekstremt dårlig levemiljø.

Påtalemyndigheten mente samtidig at de tre ikke overholdt Mattilsynets forbud mot å eie, holde, avle eller ha ansvar for dyr.

Sønnen hadde forbud mot å stelle dyr etter at det tidligere har blitt avdekket at dyr ble vanstelt på gården over lang tid.

Aktor ba om to år og seks måneder for hver av de tiltalte.

Hun mener at de manglet medfølelse med dyrene.

– De har hatt økonomiske vansker. Og i kombinasjon med deres personlige egenskaper, var det er en veldig dårlig miks, sa hun.

Politiadvokat Inger Helen Stenevik mener at saken skiller seg fra andre saker, fordi levemiljøet til dyrene var så ekstremt dårlig. Rettssaken mot har blitt utsatt tre flere ganger. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Mannen i 70-årene, faren i familien, erkjente ikke straffeskyld i retten.

– Han har ikke vært i fjøset i aktuell periode, og har vært uvitende om forholdene. Han har ikke utsatt dyrene for vanskjøtsel, sa mannens forsvarer, advokat Marius Wesenberg.

Stenevik mener at det er spesielt at den av de tiltalte som hadde hovedansvaret for stellet av dyrene fraskriver seg ethvert ansvar i saken.

– De må ha visst hva som foregikk. De har uansett ikke lov å overlate dyrene til en som har forbud, ssa hun.

Har det vanskelig

Sønnen, en mann i 40-årene, erkjenner straffskyld. Men avviser at han ikke har etterfulgt Mattilsynets forbud.

I retten fortalte han om handlingslammelse som følge av helsemessige årsaker.

– Han har det svært vanskelig, opplyste forsvareren, advokat Anette Vangsnes Askevold.

Stenevik avviser at personlige forhold bør gi straffereduksjon i saken.

Morens sak er utsatt, og hun blir ikke pådømt.