Det var fredag 12. mars i år at den 55 år gamle vogntogsjåføren skulle levere en last med betongelementer til en byggeplass i Larvik.

Etter at han hadde hoppet ut av førerhuset for å starte lossingen, begynte bilen plutselig å trille av seg selv.

Traff toglinja

Vogntoget, som veide over 40 tonn, rullet fra Romberggata og videre gjennom krysset i Storgata, før det stanset på jernbanelinja.

To parkerte personbiler fikk store skader som følge av hendelsen. Sjåføren ble også selv skadet i foten da han forsøkte å hindre det enorme kjøretøyet i å rulle av sted.

Togstrekningen Porsgrunn-Sandefjord ble stengt for trafikk i flere timer etter hendelsen.

Innsatsleder i Sør-Øst politidistrikt, Tor Anders Gunnerød, beskrev bergingsarbeidet som komplisert.

– Det har vært store krefter i sving her, uttalte han til NRK etter den hendelsen.

Tiltalt for brudd på vegtrafikkloven

Saken gikk nylig i Vestfold tingrett, der påtalemyndigheten ville ha mannen dømt for flere brudd på vegtrafikkloven.

Øystein Knudsen var aktor i saken. Han mente at straffen skulle være fengsel i 120 dager. I tillegg mente han at mannen skulle miste lappen i to år.

Advokat Søren Ø. Hellenes mente imidlertid at hans klient skulle frifinnes.

Så vogntoget rulle ned bakken

Det sentrale i saken var hva som skjedde fra sjåføren forlot førerhuset, til vogntoget startet sin ferd på egen hånd. Data fra bilen har senere vist at det tok 56 sekunder før bilen begynte å rulle.

Selv forklarte sjåføren at han hadde satt på håndbrekket i den bratte bakken, og at giret var i nøytral posisjon.

HER ENDTE FERDEN: Vogntoget stanset ikke før det var godt ute på toglinja i Larvik. Foto: Fredrik Hansen / NRK

Ute på gata merket han at den enorme doningen begynte å trille. Han forsøkte å kaste seg inn i førerhuset, men ga opp da han hørte et digert smell.

Deretter ble han sittende på gata og se vogntoget forsvinne.

– Denne saken har vært en stor belastning. En ting er selve straffesaken, men en annen ting er å se vogntoget trille ned bakken, midt i Larvik sentrum en formiddag. Det var en forferdelig opplevelse for han, sier mannens advokat Søren Ø. Hellenes.

Mannen har ingen forklaring på hva som kan ha skjedd. Han er imidlertid hundre prosent sikker på at håndbrekket var på. Hvis ikke hadde det begynt å trille med en gang, mener han.

Et vitne, som skulle hjelpe til med lossingen, har forklart at han hadde åpnet en lem på baksiden av bilen, men at han rakk å lukke denne da han skjønte hva som var i ferd med å skje.

Kontrollert av NAF

Kjøretøyet er kontrollert av sakkyndige ved NAF i etterkant av ulykken. De syntes det så såpass bratt ut på stedet, at de tror vogntoget sannsynligvis hadde begynt å rulle umiddelbart om håndbrekket ikke var på.

ALVORLIG SAK: Politiadvokat i Sør-øst politidistrikt, Øystein Knudsen, sier at han ser på saken som alvorlig, og at de skal vurdere om de vil anke. Foto: privat

Retten kunne ikke se at tiltalte hadde noen mulighet til å handle annerledes enn han gjorde i situasjonen.

Dermed ble føreren enstemmig frifunnet.

Politiadvokat Øystein Knudsen ser på saken som alvorlig. Han forteller at han vil gå igjennom dommen nøye og se om de vil vurdere å anke saken.