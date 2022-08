Youtuber Daniel Andersen (18) er død

Sammen med broren Simen (20), har Daniel Andersen blitt kjent for å drive en av Norges største YouTube-kanaler og for sitt enorme engasjement rundt mobbing.

Rammet av muskelsykdom

Begge brødrene var rammet av muskelsykdommen Duchenne muskeldystrofi.

I dag la Simen ut et innlegg på Facebook der han forteller at broren er død.

– I dag kom dessverre dagen vi alle gruet oss til, Daniel sovnet stille og rolig inn på intensiven på Skien sykehus, skriver han.

Broren skriver at Daniel tilbrakte fem tøffe uker på sykehus med sine nærmeste rundt seg.

Det var avisa Varden som omtalte saken først.

Brødrene Simen og Daniel Andersen da de var 17 og 15 år gamle. Foto: Tom Ole Buaas / NRK

Takknemlig

Dokumentarfilmskaperen Christer Sev fulgte brødrene i flere år og lagde dokumentarfilmen Daniel og Simen, som ble vist på NRK i mars 2019.

– Jeg er utrolig takknemlig for å ha blitt kjent med han og familien. Jeg er utrolig imponert over det de fikk til på Youtube og hvor modige de var som sto opp mot den ekstreme netthetsen de opplevde i en periode der, sier Christer Sev til NRK.

Sev filmet guttene og familien i to år fra 2016 og utover. Møtet med guttene har gjort stort inntrykk på filmskaperen.

Christer Sev filmet brødrene gjennom to år.

– At de ikke ga opp, men snudde det til at de skulle kjempe imot og stå opp for andre som ikke var like sterke som dem, sier Sev.

Brødrene har vunnet flere priser. Blant annet prisen «årets meningsbærer» på Gullsnutten i 2017 og har hatt flere opptredener. De har også stått bak «inkluderingsdagen» i Bamble.

Dokumentarfilmen Daniel og Simen, ble vist på NRK i 2019.

Et forbilde

Ordfører i Bamble, Hallgeir Kjeldal, mottok beskjeden med tungt hjerte. Han forteller om en ung mann som har vært et forbilde for mange.

– Både Simen og Daniel har virkelig stått opp som symboler på at selv om du har handikap så er ikke det noen hindring. Jeg har truffet dem i flere sammenhenger og jeg må si de har imponert meg i måten de har løfta fram alle som ikke har de samme mulighetene, sier Hallgeir Kjeldal til Varden.