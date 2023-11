Artisten Yngvar Numme ble 79 år gammel.

– At du ikke er med oss lenger kommer til å ta lang tid å begripe. Vi vet at du gledet mange gjennom fem tiår og det er vi så utrolig stolte av, skriver sønnen på Instagram.

Yngvar Numme var vokalist og leder for Dizzie Tunes, som blant annet hadde en rekke revyer og musikalske show, blant annet på Chat Noir.

Se Andreas Diesens portrett med Dizzie Tunes:

I dette programmet møter vi "gutta" i Dizzie Tunes, og vi får se noen av de uforglemmelige øyeblikkene fra scene og skjerm.

Numme var også med i flere underholdningsprogram på TV, og fikk Leonard-prisen i 1990, som er den høyeste utmerkinga til norsk revy.

Han fikk kongens fortjenstmedalje i gull i 2002.

Yngvar Numme fikk kongens fortjenstmedalje i gull i 2002 for lang og tro underholdnings-tjeneste for det norske folk. Foto: Knut Falch / NTB

– Kongen av Skien

I 1959 ble fem gutter fra Porsgrunn og Skien til Dizzie Tunes. De ble kjent for sin store musikalitet og folkelige humor, og underholdt det norske folk på scenen frem til 2001.

Gruppa besto av Numme, Tor Erik Gunstrøm, Svein Helge Høgberg, Øyvind Klingberg og Einar Idland.

Sønnen Thomas Numme delte at pappa Yngvar Numme har gått bort via Instagram. Foto: Skjermdump

– Yngvar var kongen av Skien i min oppvekst, skriver komiker og programleder Bård Tufte Johansen på Instagram-posten til Thomas Numme.

Komiker Steinar Sagen kommenterer at Yngvar var den første han skjønte var gøyal.

– Takk for musikken, latteren og for alt du gjennom fem tiår har bidratt til å gjøre Norge til et rikere og morsommere sted, skriver dragshow-gruppa Great Garlic Girls på sin Facebook-side.

– Vil bli dypt savnet

Den pensjonerte NRK-veteranen Andreas Diesen kjente Numme godt.

– Det er veldig trist at Yngvar har gått bort. Jeg vil nesten si at det var for tidlig. Han vil bli dypt savnet, sier Diesen til NRK.

Han sier at Numme har hatt stor betydning for norsk humor og underholdning.

– Han var en av de store gjøglerne i norsk showbransje. Det merket man allerede på 60-tallet. Yngvar var veldig driftig. Han hadde flere ben i bransjen og sto støtt på alle.

Diesen beskriver Numme som veldig munter, raus og festglad.

– Det kommer ingen nye av hans type. Det var bare én Yngvar Numme, og han kan aldri erstattes.